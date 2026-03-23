Delegado da Polícia Civil de Pernambuco teria pago à quadrilha que fraudava concurso público para aprovar esposa, diz o Fantástico

Em reportagem divulgada pelo Fantástico, as investigações da Polícia Federal (PF) apontam que o delegado da PCPE, Diogo Gonçalves Bem, teria pago a uma quadrilha especializada em fraudes em concursos públicos para que sua esposa fosse aprovada no CNU

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que não irá se pronunciar sobre investigações realizadas por outros órgãos. (Foto: Reprodução/PCPE)

O delegado da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Diogo Gonçalves Bem, é um dos citados, segundo a reportagem do Fantástico divulgada neste domingo (22), nas investigações da Polícia Federal (PF) que apuram um esquema de fraudes em concursos públicos no Brasil.

De acordo com a reportagem, as investigações da PF apontam que Diogo Gonçalves pagou a quadrilha para que a esposa, Lariça Saraiva Amando Alencar, conseguisse passar no Concurso Nacional Unificado (CNU) para o cargo de auditor-fiscal do trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego.

Lariça, que também foi citada nas investigações, foi aprovada em primeiro lugar para o cargo. Apesar das investigações, a reportagem do Fantástico afirma que Lariça Saraiva continua trabalhando no cargo.

Segundo a reportagem, as investigações tiveram início após uma denúncia anônima que levou a PF investigar um ex-PM do estado da Paraíba, identificado como Wanderlan Limeira de Sousa. Ele e dois parentes foram aprovados de forma irregular no CNU 2024. Além do “Enem dos Concursos”, a quadrilha atuava em certames para tribunais, bancos federais e universidades.

Em áudios obtidos pelo Fantástico, os investigados mostram como era feito o esquema de fraude dos concursos públicos, que utilizavam pontos eletrônicos, fotos de provas e gabaritos, entre outras formas.

Ainda segundo o Fantástico, o chefe da organização criminosa foi identificado como Thyago José de Andrade, que era responsável por cooptar funcionários de instituições que organizam concursos públicos.

A namorada de Thyago, Laís Giselly Nunes de Araújo, também é apontada nas investigações como uma “modelo” que fazia as provas dos concursos para mostrar que o esquema dava certo.

Ambos fecharam um acordo de delação premiada, no qual, segundo o Fantástico, aponta que o delegado-geral da Polícia Civil de Alagoas, Gustavo Xavier do Nascimento, é suspeito de pressionar o grupo criminoso a fim de garantir aprovação para familiares em concursos.

Na última semana, a PF deu cumprimento a 13 mandados, incluindo busca e apreensão e prisão preventiva, nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas dentro da operação Concorrência Simulada.

Por meio de nota, a PCPE informou que não irá se pronunciar sobre investigações realizadas por outros órgãos.

Já a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS) afirmou que foi iniciada uma “Investigação Preliminar por meio da qual as informações estão sendo verificadas, assim como estão sendo coletados os subsídios necessários à análise e aferição de eventuais condutas irregulares do servidor".

Ainda na nota, a Corregedoria afirma que o procedimento segue em trâmite no Órgão Correcional.

