Polícia prende três suspeitos de integrar organização criminosa de roubos de veículos

Grupo atuava em cidades da Mata Sul e utilizava armas de fogo nos assaltos, segundo investigação

Polícia Civil prende suspeitos de integrar grupo criminoso (Foto: Polícia Civil de Pernambuco)

A Polícia Civil de Pernambuco realizou, nesta quinta-feira (26), uma operação para desarticular uma quadrilha investigada por roubo de veículos na Zona da Mata Sul do estado. A ação, denominada Operação de Repressão Qualificada Hórus, foi conduzida pela Delegacia de Palmares.



As investigações tiveram início em setembro do ano passado, após um assalto ocorrido no município, quando suspeitos roubaram uma motocicleta. A partir desse caso, a polícia identificou a atuação de um grupo especializado nesse tipo de crime.



Durante a operação, foram cumpridos três mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão. Três homens foram presos, sendo dois de 20 anos e um de 19 anos. Também foi realizado o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 80 mil em uma conta vinculada à organização criminosa.



Segundo a polícia, o grupo agia nas cidades de Sirinhaém, Palmares e Tamandaré, praticando os assaltos com uso de armas de fogo e com elevado grau de violência.



Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Palmares, onde passaram pelos procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça.

