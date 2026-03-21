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PF prende quatro pessoas em flagrante após saque de R$ 2,7 milhões em espécie em banco no Recife

Caso aconteceu nesta sexta (20). Segundo a Polícia Federal, três delas teriam chegado à cidade em um jatinho particular

Diario de Pernambuco

Publicado: 21/03/2026 às 18:37

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Quatro pessoas foram presas após um saque de R$ 2,733 milhões em uma instituição bancária no Recife/Foto: Reprodução/PF

Quatro pessoas foram presas após um saque de R$ 2,733 milhões em uma instituição bancária no Recife (Foto: Reprodução/PF)

 

A Polícia Federal prendeu quatro pessoas em flagrante após monitorar um saque de R$ 2,733 milhões em espécie em um banco no centro do Recife. O caso aconteceu na última sexta (20).

Segundo informações repassadas pela PF, o dinheiro foi sacado por um dos presos e seria entregue a outras três pessoas, que chegaram à cidade pouco tempo antes do fato em um jatinho particular. Todos eles foram presos pela corporação.

Após a abordagem, os quatro indivíduos foram conduzidos à Polícia Federal, onde foram autuados em flagrante por lavagem de capitais. A pena prevista em lei pelo crime é de reclusão de três a dez anos e multa.

“As investigações continuam para apurar a origem dos recursos e possíveis outros ilícitos”, destacou a PF.

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