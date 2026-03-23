Mortes do cantor Dom Silver e de ex-mulher: Le Parc se pronuncia sobre crime em condomínio no Recife

Condomínio Le Parc falou sobre medidas de autorização de circulação em suas dependências após as mortes registradas em um dos apartamentos, no domingo (22)

Condomínio Le Parc, no Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

Palco de um crime em família, na noite de domingo (22), o Condomínio Le Parc, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, se pronunciou sobre o caso.

Por meio de nota, a administração do condomínio disse que o apartamento onde o empresário e cantor Sílvio Souza e Silva, de 48 anos, conhecido como Dom Silver, matou a ex-mulher Isabel Oliveira, de 22 anos, e se matou, estava “regularmente ocupado pelas pessoas envolvidas”.

Ainda segundo o Le Parc, havia um contrato de aluguel em vigor. “O acesso ao imóvel se dava de forma regular, conforme os registros cadastrais do condomínio”.

Sobre a medida protetiva solicitada por Isabel contra o ex-marido, o Le Parc afirmou que “qualquer conhecimento acerca da existência de ação judicial ou procedimento que restringisse o acesso de qualquer dos envolvidos à referida unidade ou às dependências do condomínio”.

O condomínio informou também que o controle de acesso às dependências “é realizado por meio de procedimento rigoroso, com cadastro prévio de moradores e pessoas autorizadas, não tendo sido recebido, em momento anterior ao ocorrido, qualquer solicitação de bloqueio de acesso, seja por parte dos envolvidos, de terceiros interessados ou de autoridades públicas”.

O Le Parc afirmou que realiza “periodicamente” a atualização cadastral de moradores e pessoas autorizadas, sendo expressamente vedado o acesso de pessoas não cadastradas.

“O condomínio manifesta sua solidariedade aos familiares e pessoas próximas, reiterando seu respeito à dor decorrente deste trágico acontecimento”.

Por, fim, a Administração informou que permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar com quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.