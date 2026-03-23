Homem é suspeito de matar ex e tirar própria vida no Le Parc, no Recife
Homem teria invadido o Condomínio Le Parc, no Recife, matado a ex-mulher e depois tirado a própria vida, na noite de domingo (22)
Publicado: 23/03/2026 às 06:54
Le Parc Boa Viagem, no Recife (Reprodução/Google Street View)
Uma tragédia familiar foi registrada no Condomínio Le Parc, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.
Um homem teria invadido o local, matado a ex-mulher, de 22 anos, e depois tirado a própria vida, por volta das 23h de domingo (22). Eles deixaram uma filha de 3 anos.
Informações dão conta de que o autor do feminicídio é Silvio Souza, um empresário de 52 anos. A vítima, identificada como Isabel Cristina, teria medida protetiva contra ele.
O Diario entrou em contato com a polícia e aguarda retorno
Outro caso
O crime aconteceu uma semana depois de outro registro de invasão de condomínio, envolvendo briga entre casais separados.
Na semana passada, o empresário André Maia foi preso depois de entrar no prédio da ex-mulher, no espinheiro, na Zona Norte do Recife, e fazer ameaças.
Ele estava com um arma e um galão cheio de gasolina.
- Lista de foragidos por feminicído é divulgada pela Polícia Civil; corporação pede "ajuda da sociedade pernambucana" para localizar suspeitos
- "Indícios de ação homicida", diz delegada sobre empresário que invadiu prédio e ameaçou queimar ex no Recife
- Justiça decreta prisão preventiva de homem que invadiu prédio com arma e ameaçou queimar ex no Recife