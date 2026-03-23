Homem é suspeito de matar ex e tirar própria vida no Le Parc, no Recife

Homem teria invadido o Condomínio Le Parc, no Recife, matado a ex-mulher e depois tirado a própria vida, na noite de domingo (22)

Le Parc Boa Viagem, no Recife (Reprodução/Google Street View)

Uma tragédia familiar foi registrada no Condomínio Le Parc, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Um homem teria invadido o local, matado a ex-mulher, de 22 anos, e depois tirado a própria vida, por volta das 23h de domingo (22). Eles deixaram uma filha de 3 anos.

Informações dão conta de que o autor do feminicídio é Silvio Souza, um empresário de 52 anos. A vítima, identificada como Isabel Cristina, teria medida protetiva contra ele.

O Diario entrou em contato com a polícia e aguarda retorno

Outro caso

O crime aconteceu uma semana depois de outro registro de invasão de condomínio, envolvendo briga entre casais separados.

Na semana passada, o empresário André Maia foi preso depois de entrar no prédio da ex-mulher, no espinheiro, na Zona Norte do Recife, e fazer ameaças.

Ele estava com um arma e um galão cheio de gasolina.