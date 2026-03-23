Vítima de feminicídio no Le Parc era estudante de Medicina no Recife: "uma jovem talentosa e promissora"

Por meio das redes sociais, a Unicap lamentou a morte de Isabel Cristina Oliveira dos Santos, de 22 anos, que era estudante do 4º período de Medicina. Crime aconteceu neste domingo (22), no Condomínio Le Parc, situado na Zona Sul do Recife

Isabel Cristina era natural de Campina Grande, na Paraíba, e tinha uma filha de três anos com o empresário Silvio Souza Silva, principal suspeito do feminicídio. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

A mulher vítima de feminicídio no Condomínio Le Parc, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, era estudante do 4º período de Medicina da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). A instituição de ensino lamentou a morte da aluna por meio de uma nota de pesar divulgada nesta segunda-feira (23) em suas redes sociais.

Na publicação, a Unicap afirma que Isabel Cristina Oliveira dos Santos, de 22 anos, era “uma jovem talentosa e promissora, cheia de sonhos e comprometida com sua formação profissional e com o cuidado com o outro".

“A Unicap condena veementemente a violência de gênero, que continua a tirar a vida de tantas mulheres em nosso país, e reafirma seu compromisso na luta por uma sociedade onde as mulheres sejam respeitadas em suas escolhas e decisões e possam viver em segurança, inclusive em seus próprios lares”, diz trecho da nota.

Também nas redes sociais, amigos de Isabel Cristina também lamentaram a sua morte e exaltaram características marcantes da vítima.

“Isa, eu não tenho nem palavras pra dor da saudade que você tá deixando. Amiga, um pedaço meu foi com você, a menina doce e com coração mais lindo e puro que já conheci. Jamais deixaremos você ser esquecida, amiga. Sei que você está nos braços de Jesus agora. Vou te amar pra sempre. Vou te levar pra sempre no meu coração e vamos cuidar da sua princesa”, destacou uma das amigas da vítima.

Isabel Cristina era natural de Campina Grande, na Paraíba, e tinha uma filha de três anos com o empresário Silvio Souza Silva, principal suspeito do feminicídio.

Ela foi encontrada morta, neste domingo (22), em um apartamento na Torre 9 do Le Parc pela irmã e a cunhada, que teriam saído com a filha do casal. Silvio Souza Silva, apontado como autor do feminicídio da ex-companheira, após o crime, teria tirado a própria vida no apartamento onde a jovem morava.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência (BO), ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso, Isabel tinha uma medida protetiva contra Silvio, mas ele continuava frequentando o apartamento onde eles moravam.

O registro do BO aponta que, ainda no domingo (22), Isabel chegou a contar para a irmã que Silvio foi ao local, discutiu com ela, e chegou a arremessar uma sandália para atingi-la. Ele teria retornado posteriormente para cometer o crime.

Ações judiciais de Sílvio contra Isabel

No dia 16 de março deste ano, foi registrado na 4ª vara Cível da capital do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) um ato judicial impetrado por Sílvio contra Isabel.Trata-se de uma decisão com “força de mandado” de ação por indenização por danos morais “com obrigação de não fazer” e pedido de “tutela de urgência”.

No documento, Sílvio alegou que manteve um relacionamento com Isabel, com quem teve uma filha, e que, após o término do relacionamento, ela “passou a adotar comportamento reiterado de perseguição, ameaças e ofensas, inclusive por meio de mensagens enviadas nas transferências via PIX, utilizando-se do campo de descrição para proferir xingamentos e ameaças contra o autor”.

Ainda segundo o documento, “as condutas extrapolaram o âmbito virtual”. Sílvio apontou que Isabel “teria praticado atos de intimidação e perseguição pessoal, inclusive comparecendo ao hospital onde o autor se encontrava internado em estado grave, após tentativa de suicídio supostamente incitada por mensagens da requerida.”

O autor afirma também que esses comportamentos “configuram ameaça, perseguição reiterada (stalking) e ofensas à honra, gerando grave abalo psicológico e colocando em risco sua integridade física e emocional”.Sílvio solicitou ao Judiciário pernambucano que adotasse algumas medidas contra Isabel.

A Justiça acatou parcialmente o pedido de Sílvio e determinou que Isabel ficasse sem manter contato com o ex-marido, por qualquer meio de comunicação, inclusive telefone, aplicativos de mensagens, redes sociais, e-mail, transferências via PIX ou por intermédio de terceiros.

Ela também deveria deixar de fazer menções a ele, publicações ou comentários em redes sociais ou qualquer meio de divulgação pública.Por fim, foi determinado que ela mantivesse distância mínima de 300 metros de Sílvio, bem como de seus familiares e de sua atual companheira, inclusive de sua residência, local de trabalho ou qualquer local em que ele se encontre.

A Justiça também fixou uma multa diária de R$ 500 para hipótese de descumprimento, limitada inicialmente ao montante de R$ 60.000, sem prejuízo de posterior majoração, se necessária. O Judiciário determinou, ainda, a realização de uma audiência conciliatória para o dia 3 de junho de 2026, às 9h.

Enterro de Isabel Cristina

Segundo a Unicap, o enterro será realizado nesta segunda-feira (23), no Cemitério Parque das Flores, no bairro de Tejipió, Zona Oeste do Recife, às 16h30.

