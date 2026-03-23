Dom Silver: homem que matou ex no Le Parc, no Recife, era cantor e empresário

O suspeito tinha trajetória dividida entre o setor empresarial e a música brega

Suspeito de matar a ex companheira e tirar a própria vida, 'Dom Silver' era cantor de brega (Divulgação)

Suspeito de matar a ex-companheira e tirar a própria vida neste domingo (22), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, Silvio Souza Silva, de 48 anos, empresário do ramo de alumínio, também era cantor de brega.

Conhecido como Dom Silver, o compositor estudou canto lírico e ganhou destaque no cenário do brega pernambucano, sendo autor de músicas como “Cabaré das Torres” e “Eu Não Aguento Beber Mais”. Nas redes sociais, costumava publicar vídeos cantando.

Também era conhecido como “Coronel Silver”, personagem através do qual aparecia vestido de policial em vídeos de humor, cantando músicas com temática policial. Até as 12h desta segunda-feira (23), o perfil dele no Instagram somava mais de 600 mil seguidores.

No setor empresarial, era proprietário da Alumid, empresa voltada à produção de esquadrias de alumínio, como portas e janelas.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o relacionamento com Isabel Cristina Oliveira dos Santos, de 22 anos, era marcado por frequentes desentendimentos. O casal estava junto há cerca de oito anos e tinha uma filha de três anos. Familiares relataram que Isabel possuía uma medida protetiva contra Silvio, mas ele continuava frequentando o apartamento onde os dois moravam, no condomínio Le Parc, em Boa Viagem.

O tempo de relação entre Isabel e Silvio informado pela família dela configura que eles estariam juntos quando ela ainda tinha 14 anos, e ele, 40 (crédito: Reprodução/Redes sociais )

Ainda de acordo com o registro, no dia do crime, Isabel chegou a relatar à irmã que havia discutido com Silvio, que teria arremessado uma sandália contra ela. Ele deixou o local e retornou posteriormente, quando teria cometido o feminicídio e, em seguida, tirado a própria vida.

Isabel era natural de Campina Grande, na Paraíba. O caso é investigado.