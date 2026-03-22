Jovem de 23 anos é assassinado a tiros em via pública em Araçoiaba, no Grande Recife

Vítima foi morta na tarde deste domingo (22); autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife (Foto: Arquivo/DP)

Um jovem de 22 anos foi assassinado a tiros em via pública. O caso aconteceu no início da tarde deste domingo (22), na cidade de Araçoiaba, na Região Metropolitana do Recife. A vítima foi identificada como Matheus Henrique, de 23 anos. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e morreu no local. Até o momento, as circunstâncias do crime são desconhecidas, assim como a autoria e a motivação do crime.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o caso foi registrado como homicídio consumado e está sendo investigado pela Força-Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte. As diligências seguem em andamento.