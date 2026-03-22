Mulher é encontrada morta com marcas de tiros no bairro Universitário, em Caruaru

Mulher foi encontrada morta com marcas de tiros no último sábado e Polícia Civil segue investigando as circunstâncias do homicídio

Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso (Foto: SDS-PE)

Uma mulher foi encontrada morta com marcas de tiros no último sábado (21) em uma estrada de terra no bairro Universitário, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco diz que o corpo apresentava lesões provocadas por disparos de arma de fogo. A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Caruaru, e as investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do homicídio.

Segundo dados da corporação, este foi o 8º homicídio registrado no mês de março e o 26º no ano de 2026 na cidade do Agreste pernambucano.

