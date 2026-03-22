Homem é encontrado morto com marcas de tiros em área de mata em Olinda

Corpo foi localizado próximo à Delegacia do Varadouro; vítima não foi identificada e caso é investigado

Delegacia do Varadouro, em Olinda (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem foi encontrado morto na noite deste sábado (21), em uma área de mata na Avenida Presidente Kennedy, nas proximidades da Delegacia do Varadouro, em Olinda. A vítima, que ainda não identificada, apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou motivação do crime.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o caso é investigado pela Força-Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte. As diligências seguem em andamento até o esclarecimento do homicídio.