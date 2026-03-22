Incêndio atinge apartamento na Várzea na madrugada deste domingo (22), mas não registra vítimas

Um incêndio atingiu um apartamento na madrugada deste domingo (22) na Zona Oeste do Recife; as chamas foram controladas e não houve vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco

Incêndio em apartamento no bairro da Várzea (Reprodução/Redes Sociais)

Um incêndio atingiu um apartamento na madrugada deste domingo (22), na Avenida General Polidoro, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), não houve registro de vítimas.

Antes do CBMPE chegar ao local, bombeiros militares que residem no próprio edifício iniciaram as primeiras ações de combate, utilizando os sistemas fixos de prevenção contra incêndio. A resposta rápida foi fundamental para conter as chamas e impedir que o fogo se propagasse para outras áreas do prédio.

Ao todo, foram enviadas quatro viaturas: duas de combate a incêndio, uma de resgate e uma de comando operacional.

Em nota, o CBMPE informou que as equipes atuaram na extinção das chamas e no trabalho de rescaldo. O incêndio atingiu parcialmente um apartamento localizado no primeiro andar, causando danos a alguns móveis.