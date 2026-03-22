Operação contra desmatamento embarga mais de 2,6 mil hectares em Pernambuco

Caatinga ganhou plano de reflorestamento (Foto: Arquivo/DP)

A Operação Caatinga Resiste resultou no embargo de mais de 2.600 hectares de áreas em Pernambuco e na aplicação de R$ 3,1 milhões em multas por infrações ambientais. A ação foi realizada entre os dias 9 e 19 de março e mobilizou órgãos de fiscalização e Ministérios Públicos de nove estados brasileiros.

No estado, foram fiscalizados 2.752 hectares, com embargo de 2.631 hectares, o maior resultado entre as unidades participantes. Pernambuco respondeu por cerca de 39% de toda a área embargada na operação, que identificou desmatamento ilegal sem autorização para supressão de vegetação.

Em todo o semiárido brasileiro, a força-tarefa detectou 10.434 hectares de desmatamento ilegal. As irregularidades resultaram no embargo de 6.673 hectares e na aplicação de quase R$ 27 milhões em multas.

De acordo com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a operação também identificou outras infrações, como extração ilegal de areia e minério, uso irregular do fogo, exploração ilegal de madeira e apreensão de animais silvestres.

A ação contou com a participação de órgãos como Ibama, ICMBio, CPRH e as polícias Civil, Militar e Federal. Em Pernambuco, foram vistoriados 27 municípios, com a lavratura de 199 autos de infração.

Segundo o MPPE, as investigações seguem e podem resultar em medidas judiciais e extrajudiciais para responsabilizar os infratores, interromper os danos ambientais e garantir a reparação das áreas afetadas.

