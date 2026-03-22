Com presenças de Raquel Lyra e João Campos, Frei Gilson reúne milhares de católicos em vigília em PE

Com recorde de público, evento aconteceu na na Arena de Pernambuco e teve mais de 12 horas de programação

Frei Gilson reúne mais de 50 mil fiéis na Arena de Pernambuco (Obra de Guadalupe)

A Vigília da Quaresma conduzida por Frei Gilson transformou a Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, em um grande espaço de oração entre a noite do sábado (21) e a manhã deste domingo (22). Com mais de 12 horas de programação ininterrupta, o evento reuniu mais de 55 mil fiéis, segundo a organização, e contou com a presença de lideranças políticas, como a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB).

A governadora esteve no local e subiu ao palco montado no centro do estádio, onde presenteou Frei Gilson com a bandeira de Pernambuco. O momento foi compartilhado em suas redes sociais, em uma publicação na qual destacou a emoção de ver o espaço lotado.

"Coisa linda ver a nossa Arena lotada para ouvir, com muita emoção, a palavra de Deus através da pregação do Frei Gilson! É a fé sendo renovada no coração pernambucanos. Que Deus continue abençoando a missão e o nosso Estado, guiando nossos passos e iluminando o caminho de todos que trabalham por um Pernambuco mais justo, mais humano e cheio de esperança", disse.

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Já João Campos, que lançou sua pré-candidatura ao Governo do Estado na última sexta-feira (20), também acompanhou a vigília ao lado da esposa, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), e destacou a dimensão do encontro religioso. "Emocionante a Vigília da Quaresma. Um momento de fé e celebração, que reuniu cerca de 60 mil fiéis nos preparativos para a Páscoa", ressalta.

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A programação teve início às 18h, com acolhida e louvor da Banda Arkanjos, seguida de pregação de Frei Gilson sobre fé e conversão. Ao longo da noite, o público acompanhou apresentações musicais, momentos de adoração e a celebração da Santa Missa à meia-noite, presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo de Olinda e Recife. Durante a madrugada, a cantora Eliana Ribeiro conduziu um show de louvor, e, às 4h, Frei Gilson liderou a oração do Santo Rosário. O encerramento aconteceu às 6h30 deste domingo (22) com o cotejo do Santíssimo.

Segundo a Arena de Pernambuco, o evento bateu recorde de público no estádio. A vigília também foi transmitida pela internet e alcançou milhões de visualizações, reunindo fiéis de diversos estados do Nordeste e de outros países.