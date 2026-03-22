Vídeo: Paraquedistas do Exército realizam salto em homenagem aos 489 anos do Recife

A programação comemorativa pelo aniversário do Recife continuou neste domingo na Praia do Pina, com a apresentação dos paraquedistas "Os Cometas", do Exército Brasileiro, e contou com a presença do prefeito João Campos

Paraquedistas do Exército realizam salto em homenagem aos 489 anos do Recife (Francisco Silva/ DP foto)

A programação comemorativa pelos 489 anos do Recife continuou na manhã deste domingo (22), na Praia do Pina, com a apresentação dos paraquedistas “Os Cometas”, do Exército Brasileiro. Promovida pela Prefeitura do Recife, a ação contou com a presença do prefeito João Campos (PSB) e dos vereadores Tadeu Calheiros (PSB) e Eduardo Mota (PSDB).

A apresentação ocorreu dentro do horário previsto, às 10h. Durante o espetáculo, os militares executaram manobras de precisão e conduziram, em pleno voo, as bandeiras do Recife e de Pernambuco. Os saltos foram realizados a cerca de 6 mil pés de altitude (aproximadamente 1.800 metros).

O secretário de Turismo e Lazer do Recife, Thiago Angelus, destacou o caráter simbólico da iniciativa. “Celebrar o aniversário do Recife é também valorizar nossa história e fortalecer o sentimento de pertencimento da população. A apresentação da equipe ‘Os Cometas’ traz um espetáculo emocionante para o céu da cidade e reforça a parceria institucional que permite oferecer experiências marcantes para recifenses e visitantes”, afirmou.