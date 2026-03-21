Esquadrilha da Fumaça faz apresentação no Marco Zero em homenagem ao aniversário do Recife

O prefeito João Campos e centenas de recifenses marcaram presença no Marco Zero, na manhã deste sábado (21), para assistir à apresentação da Esquadrilha da Fumaça em homenagem ao aniversário do Recife

A esquadrilha da Fumaça contou com a narração de um integrante das Forças Aéreas. (Francisco Silva/DP Foto)

Na manhã deste sábado (21), o prefeito João Campos e centenas de recifenses foram ao Marco Zero da capital pernambucana para acompanhar a apresentação do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), conhecido como Esquadrilha da Fumaça. O espetáculo foi parte da programação comemorativa do Aniversário do Recife, celebrado no último dia 12 de março.

O público começou a chegar no endereço por volta das 8h30, quando a Banda de Música da Guarnição Aeronáutica do Recife se apresentou. Pontualmente às 9h30, a Esquadrilha começou a fazer as acrobacias com aeronaves A-29 Super Tucano, que contaram com a narração em tempo real de um integrante da Força Aérea Brasileira. Dessa forma, a plateia pode acompanhar com entusiasmo cada detalhe das manobras e técnicas utilizadas.

Pré-candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos também contou com a presença de alguns apoiadores durante o evento. Por conta da atividade, a circulação de barcos para o Parque de Escultura foi interrompida nesta manhã e deve voltar ao normal às 13h deste sábado.