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ANIVERSÁRIO DO RECIFE

Esquadrilha da Fumaça se apresenta no Marco Zero, no Recife, no sábado (21)

Espetáculo aéreo gratuito acontece na manhã do sábado (21), no Bairro do Recife

Diario de Pernambuco

Publicado: 17/03/2026 às 22:50

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Apresentação da Esquadrilha da Fumaça/Foto: Hélia Scheppa/ArquivoPCR

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça (Foto: Hélia Scheppa/ArquivoPCR)

A Esquadrão de Demonstração Aérea, conhecido como Esquadrilha da Fumaça, fará uma apresentação no sábado (21), das 9h30 às 10h, no Marco Zero, no Bairro do Recife, como parte da programação de aniversário da capital pernambucana.

O espetáculo contará com manobras aéreas realizadas por aeronaves A-29 Super Tucano. Durante a apresentação, um integrante da Força Aérea Brasileira fará a narração em tempo real, explicando as acrobacias e técnicas utilizadas.

Veja também:

Antes do show aéreo, a Banda Sinfônica da Guarnição da Aeronáutica do Recife se apresenta a partir das 8h40, abrindo a programação no local. A atividade é gratuita e aberta ao público.

Aniversário , Esquadrilha , Fumaça , Recife
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