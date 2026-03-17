Esquadrilha da Fumaça se apresenta no Marco Zero, no Recife, no sábado (21)

Apresentação da Esquadrilha da Fumaça (Foto: Hélia Scheppa/ArquivoPCR)

A Esquadrão de Demonstração Aérea, conhecido como Esquadrilha da Fumaça, fará uma apresentação no sábado (21), das 9h30 às 10h, no Marco Zero, no Bairro do Recife, como parte da programação de aniversário da capital pernambucana.

O espetáculo contará com manobras aéreas realizadas por aeronaves A-29 Super Tucano. Durante a apresentação, um integrante da Força Aérea Brasileira fará a narração em tempo real, explicando as acrobacias e técnicas utilizadas.

Antes do show aéreo, a Banda Sinfônica da Guarnição da Aeronáutica do Recife se apresenta a partir das 8h40, abrindo a programação no local. A atividade é gratuita e aberta ao público.