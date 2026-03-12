Recife comemora 489 anos e corte simbólico do bolo reúne pessoas em situação de vulnerabilidade

Mais de 1.400 fatias de bolo foram distribuídas na celebração do aniversário de 489 anos do Recife. Corte simbólico aconteceu no CINPOP (Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua no Recife) em Santo Amaro, no Centro do Recife

Recife celebrou 489 anos nesta quinta (12), com bolo, alegria e anúncios feitos pelo prefeito da capital pernambucana (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A festa de comemoração do aniversário de 489 anos do Recife, nesta quinta (12), foi repleta de alegria e bolo. No Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua no Recife (CinPop) de Santo Amaro, na área central da capital, cerca de 100 pessoas em situação de vulnerabilidade cantaram parabéns para a cidade.

Na ocasião, foi feito o corte simbólico do bolo de aniversário e as fatias do bolo foram distribuídas entre os presentes. Outros equipamentos de atendimento a essa parcela da população também puderam comemorar a data com a distribuição total de 1,4 mil fatias.

O prefeito João Campos (PSB), esteve presente na celebração no CinPop. “A gente celebrou o aniversário e aqui também estamos servindo no dia de hoje o bolo da festa em todos os nossos restaurantes populares. Eu estou muito feliz de poder comemorar o aniversário da cidade, de poder chegar ao quinto ano de gestão e de poder fazer uma maratona de entregas”, destacou o chefe do executivo municipal.

O primeiro pedaço de bolo foi para Tatiana Veloz, de 34 anos, que é atendida regulamente no Centro. “Foi maravilhoso receber a primeira fatia das mãos do prefeito, e o bolo está uma delícia. Eu já frequento aqui e eu não poderia iria perder essa comemoração do aniversário do Recife, então eu vim", compartilhou a moça.

A secretária de Assistência Social e Combate à Fome do Recife, Edivânia Arcanjo, explicou a intenção do corte simbólico do bolo ser no Cinpop.

“Hoje é um dia muito especial, como todos os anos celebramos no restaurante popular, esse ano nós inovamos, fizemos aqui no Centro de População em Situação de Rua que é novo, mas frequentado. A gente faz vários serviços de assistência aqui. Nada melhor do que trazer essa população para um momento festivo dos 489 anos do Recife. Todas as pessoas em situação de rua hoje tiveram a oportunidade de degustar o bolo do aniversário para que a gente possa estar atendendo essas pessoas mais vulneráveis e que muitas vezes não têm acesso a esse momento”, detalhou a secretária.

O bolo de aniversário do Recife teve 20 quilos. Já as fatias distribuídas totalizaram 160 kg de bolo.

Ações

Recife também comemorou a data com ações populares. Nesta quita (12), a Prefeitura do Recife realizou a aula inaugural do Programa CNH Social Recife, reunindo no Teatro de Santa Isabel os 300 beneficiários contemplados na primeira edição da iniciativa.

Além disso, durante o evento foi anunciada a ampliação do programa com a abertura de mais 300 novas vagas e uma parceria com a plataforma 99, que vai beneficiar 500 motoristas já habilitados com a regularização do registro de Exerce Atividade Remunerada (EAR), ampliando oportunidades de geração de renda e inclusão produtiva para pessoas em situação de vulnerabilidade social.