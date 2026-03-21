Motorista perde controle de carro e veículo despenca em ribanceira, em Caruaru

Acidente aconteceu na manhã deste sábado (21) (Reprodução/Internet)

Um motorista perdeu o controle do carro ao fazer uma curva, saiu da pista e caiu em uma ribanceira na manhã deste sábado (21), no Km 43,5 da BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Todo o acidente foi registrado por câmeras de monitoramento.

No momento do sinistro, estavam no veículo o motorista e a esposa, grávida de quatro meses. Ambos ficaram feridos, a princípio sem gravidade. A mulher foi encaminhada pelo SAMU para uma unidade de saúde, enquanto o condutor realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado normal. Os nomes não foram divulgados.

O Diario tentou contato com o SAMU Caruaru para obter informações sobre o estado de saúde dos envolvidos, mas não obteve retorno.