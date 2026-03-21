Motorista perde controle de carreta e carga de óleo de cozinha é saqueada pela população, em Palmares

Condutor disse ter sido fechado por outro caminhão antes de perder o controle

O caso foi registrado no km 188 da BR-101, sentido Recife (PRF/Divulgação)

Um motorista ficou ferido após perder o controle de uma carreta por volta das 2h da madrugada da última sexta-feira (20), no quilômetro 188 da BR-101, em Palmares, no sentido Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo teria sido trancado por outro caminhão, o que fez com que ele saísse da pista e parasse no acostamento. A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde e, a princípio, não teve ferimentos graves. O teste do bafômetro apresentou resultado normal.

A PRF relatou ainda que quando chegou ao local, por volta das 7h30, a carga de óleo de cozinha que estava sendo transportada havia sido saqueada pela população.