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SINISTRO DE TRÂNSITO

Motorista perde controle de carreta e carga de óleo de cozinha é saqueada pela população, em Palmares

Condutor disse ter sido fechado por outro caminhão antes de perder o controle

Diario de Pernambuco

Publicado: 21/03/2026 às 12:57

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O caso foi registrado no km 188 da BR-101, sentido Recife/PRF/Divulgação

O caso foi registrado no km 188 da BR-101, sentido Recife (PRF/Divulgação)

Um motorista ficou ferido após perder o controle de uma carreta por volta das 2h da madrugada da última sexta-feira (20), no quilômetro 188 da BR-101, em Palmares, no sentido Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo teria sido trancado por outro caminhão, o que fez com que ele saísse da pista e parasse no acostamento. A vítima foi socorrida para uma unidade de saúde e, a princípio, não teve ferimentos graves. O teste do bafômetro apresentou resultado normal.

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A PRF relatou ainda que quando chegou ao local, por volta das 7h30, a carga de óleo de cozinha que estava sendo transportada havia sido saqueada pela população.

acidente , br-101 , Recife
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