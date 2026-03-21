Corpo de homem é encontrado no Açude de Apipucos
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) diz que a vítima ainda não foi identificada e segue investigando as circunstâncias da morte
Publicado: 21/03/2026 às 14:53
Açude de Apipucos (Reprodução/Google Maps)
O corpo de um homem foi encontrado na manhã deste sábado (21), no Açude de Apipucos, localizado na Zona Norte do Recife. Até o momento, a vítima ainda não foi identificada e a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) continua investigando as circunstâncias da morte.
Em nota, a PCPE informou que o caso foi registrado pela Central de Plantões da Capital como “morte a esclarecer”. Um inquérito policial já foi instaurado, e as investigações seguem em andamento para identificar a vítima e esclarecer os fatos.