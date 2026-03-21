Lista de foragidos por feminicído é divulgada pela Polícia Civil; corporação pede "ajuda da sociedade pernambucana" para localizar suspeitos

Os quatro foragidos são suspeitos de cometer feminicídio no último ano em várias regiões do estado, segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE)

Kaciano Adeildo de Souza, de 31 anos (Foto: Divulgação/PCPE)

Quatro foragidos da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) pelo crime de feminicído tiveram nomes, idades e fotos reveladas pela corporação na última sexta (20). A divulgação das informações serve, segundo os policiais, para “pedir a ajuda de toda a sociedade pernambucana” e capturar os suspeitos por casos ocorridos no estado último ano.

Os nomes dos suspeitos de feminicídio publicados são: Kaciano Adeildo de Souza, de 31 anos; Adriano César Conceição da Silva, de 44; Geferson da Cruz Barros, 29; e Luis Claudino de Melo, 54.

Os crimes, segundo as informações policiais, foram cometidos, respectivamente, nas cidades de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife; Ouricuri e Petrolina, no Sertão; e Paranatama, no Agreste.

Conforme divulgou as polícia, dos 88 feminicídios ocorridos no Estado em 2025, todos foram esclarecidos e remetidos à Justiça, resultando no indiciamento de 89 investigados. Desse total, 64 foram presos ou apreendidos, 14 respondem aos processos em liberdade e/ou com imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Outros 7 morreram, a maioria por suicídio, diz a corporação.

Diante disso, esses quatro investigados são os únicos que ainda não foram localizados pela PCPE, e estão foragidos.

Qualquer cidadão pode ceder informações úteis para o trabalho policial, por meio dos telefones 190 ou (81) 3184-3352, pelo WhatsApp: (81) 9488-4161, pelos site 197 Denúncias: https://197denuncias.pc.pe.gov.br/, e pelo canal de Denúncia Interativa da Secretaria de Defesa Social (SDS): 181.