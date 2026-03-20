Em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (20), ela relata fragilidade após violência, diz viver momento de recuperação e destaca importância da rede de apoio

"Sigo firme, confiando na Justiça", diz empresária vítima de tentativa de feminicídio no Recife (Reprodução/Redes sociais)

“Hoje venho aqui com o coração aberto para agradecer”, escreveu Viviane Brasileiro, de 39 anos, alvo do seu ex-marido que, na última quarta-feira (18), no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, invadiu o prédio onde ela morava com a mãe e o filho de oito anos e desferiu 20 tiros em direção à porta do imóvel com o intuito de entrar.



Em vídeo publicado nesta sexta-feira (20), a empresária retornou às redes sociais para agradecer o apoio recebido após a Justiça decretar a prisão preventiva de André Maia Oliveira. “Ainda estou muito fragilizada com tudo o que aconteceu. Eu vivi momentos muito difíceis”, relata.



Ao longo do pronunciamento, Viviane explicou que o afastamento das redes sociais e de aplicativos de mensagens nos últimos dias foi necessário para se proteger e lidar com o impacto da violência. Segundo ela, o momento ainda é de recuperação, mas já é possível sentir um “alívio” diante dos desdobramentos do caso.



A empresária disse ainda que pretende retomar as atividades gradualmente e fez um apelo por apoio ao negócio, ressaltando que outras pessoas dependem diretamente do trabalho dela. Ao final, reforçou a confiança na Justiça e disse que pretende reconstruir a rotina aos poucos. “Sigo firme, confiando na Justiça. Um passo de cada vez”, concluiu, após agradecer as mensagens de clientes, amigas e seguidores durante esse “momento tão delicado”.



Na manhã desta sexta-feira (20), o suspeito passou por audiência de custódia na Central Especializada das Garantias do Recife, no Fórum Rodolfo Aureliano, no bairro de Joana Bezerra.