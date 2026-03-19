Caso Espinheiro: Advogada de vítima de tentativa de feminicídio acredita que suspeito não irá ser solto em audiência de custódia

Segundo Tassia Perucci já existe um mandado de prisão contra ele em vigor e, juridicamente, ele precisaria entrar com um pedido de Habeas Corpus para tentar a liberdade

Com arma na mão, homem invadiu prédio da ex, no Recife (Redes Sociais )

A advogada da mulher que foi vítima de tentativa de feminicídio na última quarta-feira (18) em um prédio no bairro do Espinheiro disse, há pouco, que o empresário André Maia Oliveira, responsável pelo ataque deverá seguir para o Cotel ainda nesta quinta-feira (19), após ele ter se apresentado à polícia.

No momento, André Maia está sendo ouvido na Delegacia da Mulher – que está funcionando no Rosarinho. De acordo com Tassia Perucci, após o depoimento, ele será levado ao Instituto Médico Legal para exame de corpo de delito e, em seguida, levado ao Cotel.

“Como já existe um mandado de prisão contra ele, amanhã ele passará por audiência de custódia", explicou a defensora - acreditando que não haverá determinação de soltura nesse momento.



Ainda, segundo ela, poucos dias antes da tentativa de feminicídio, a vítima já tinha conseguido uma medida protetiva contra o homem por conta das ameaças que ele vinha fazendo. Segundo Tassia, eles mantiveram um relacionamento por 20 anos e têm um filho juntos.



“As agressões começaram de forma psicológica e financeira. Nada começa do dia para a noite. Eles vinham em um processo de separação já há algum tempo”, narrou a advogada, explicando que a medida protetiva foi solicitada por conta das ameaças que André Maia Oliveira vinha fazendo contra ela.



“Ao descumprir a medida protetiva e, principalmente, nas circunstâncias em que houve esse descumprimento, a prisão dele é a medida que impõe obrigatoriamente”. Segundo Tassia Perruci, André Maia vai responder por duas tentativas de feminicídio, contra a ex-mulher e a mãe dela, e de homicídio contra o filho de oito anos. Os três estavam no apartamento no momento da invasão



Relembre o caso

O crime aconteceu na manhã da quarta-feira (18), na Rua Santo Elias. Armado e levando um galão de gasolina, o homem arrombou o portão do edifício com o carro. Segundo informações extraoficiais, ele atirou cerca de 20 vezes ao tentar invadir o apartamento da mulher, que estava no local. Parte da ação foi registrada por câmeras de segurança.