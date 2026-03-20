Justiça decreta prisão preventiva de homem que invadiu prédio com arma e ameaçou queimar ex no Recife

O empresário André Maia Oliveira, de 47 anos, passou por audiência de custódia nesta sexta (20)

Polícia Civil divulgou imagem do suspeito em delegacia (PCPE)

O empresário André Maia Oliveira, de 47 anos, que descumpriu medida protetiva e invadiu o prédio da ex-companheira no Espinheiro, Zona Norte do Recife, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva nesta sexta-feira (20), em audiência de custódia na Central Especializada das Garantias do Recife, no Fórum Rodolfo Aureliano.

André Maia está sendo encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife.

O crime aconteceu na manhã da quarta-feira (18), na Rua Santo Elias. Armado e levando um galão de gasolina, o homem arrombou o portão do edifício com o carro. Segundo informações extraoficiais, ele atirou cerca de 20 vezes ao tentar invadir o apartamento da mulher, que estava no local. Parte da ação foi registrada por câmeras de segurança. Veja abaixo:

Vizinhos acionaram a polícia, mas André conseguiu fugir antes.

Ameaças em ligação

O homem chegou a ligar para a ex-companheira e fez uma série de ameaças: "Eu tentei derrubar a porta. A gasolina está lá fora para tocar fogo nessa m**** com vocês dentro, para cravejar no fogo do inferno. Tu entendesse ou tu queres que eu escreva?".

“Eu vou ser preso. Agora, você ou sua mãe, nem se preocupe com seu filho. Isso é uma ameaça”, disse em outro trecho do áudio. "A sua vida, a partir de hoje, é um inferno".

A Polícia Civil divulgou uma imagem de André Maia na 1ª Delegacia de Polícia da Mulher, no Rosarinho, e informou que maiores informações sobre a prisão serão repassadas em coletiva de imprensa.