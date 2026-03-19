Homem que invadiu prédio de ex-companheira no Espinheiro, no Recife, é preso

André Maia Oliveira, de 48 anos, tinha descumprido medida protetiva e atirado várias vezes ao tentar entrar no apartamento da mulher

Com arma na mão, homem invadiu prédio da ex, no Recife (Redes Sociais )

O homem de 48 anos que descumpriu uma medida protetiva e invadiu o prédio da ex-companheira no Espinheiro, Zona Norte do Recife, foi preso nesta quinta (19). André Maia Oliveira se apresentou na Delegacia de Casa Amarela.

O crime aconteceu na manhã da quarta-feira (18), na Rua Santo Elias. Armado e levando um galão de gasolina, o homem arrombou o portão do edifício com o carro. Segundo informações extraoficiais, ele atirou cerca de 20 vezes ao tentar invadir o apartamento da mulher, que estava no local. Parte da ação foi registrada por câmeras de segurança. Veja abaixo:

Vizinhos acionaram a polícia, mas André conseguiu fugir antes.

Ameaças em ligação

O homem chegou a ligar para a ex-companheira e fez uma série de ameaças: "Eu tentei derrubar a porta. A gasolina está lá fora para tocar fogo nessa m**** com vocês dentro, para cravejar no fogo do inferno. Tu entendesse ou tu queres que eu escreva?".

“Eu vou ser preso. Agora, você ou sua mãe, nem se preocupe com seu filho. Isso é uma ameaça”, disse em outro trecho do áudio. "A sua vida, a partir de hoje, é um inferno".

A Polícia Civil divulgou uma imagem de André Maia na 1ª Delegacia de Polícia da Mulher, no Rosarinho, e informou que maiores informações sobre a prisão serão repassadas em coletiva de imprensa.