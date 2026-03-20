Caso Espinheiro: preso por ameaçar queimar a ex no Recife, empresário passa por audiência de custódia nesta sexta (20)

André Maia foi preso por invadir o prédio e ameaçar matar a ex-mulher, no Espinheiro, na Zona Norte do Recife

Com arma na mão, homem invadiu prédio da ex, no Recife (Redes Sociais )

Preso por invadir o prédio e ameaçar matar a ex-mulher, no Espinheiro, na Zona Norte do Recife, o empresário André Maia deve passar por audiência de custódia, pela interne, nesta sexta (20).

Ele se apresentou na tarde de quinta (19) na delegacia de Casa Amarela, na Zona Norte, prestou depoimento na Delegacia da Mulher, no Rosarinho, na mesma região, e seguiu para o Centro de Observação e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana, onde ficará detido e à disposição da Justiça.

Na quarta (18), Maia invadiu o prédio, na Rua Santo Elias, levando um galão de gasolina e com uma pistola na mão. Ele ligou para a ex e disse que mataria a ela e a ex-sogra. "Não durma. Você nunca terá paz na vida. A gasolina tá lá fora", disse, na ligação.

Tudo isso também foi registrado em vídeo.

O advogado de André, habilitado no processo da medida protetiva solicitado pela ex, disse que o empresário não quis conversar nem com os defensores que estão com a sua causa.