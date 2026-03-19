Ignez Andreazza: colégio lamenta morte dos dois estudantes vítimas de incêndio no Recife

Os dois irmãos, de 11 e 9 anos, morreram depois que o apartamento onde moravam, no Conjunto Residencial Ignez Andreazza, foi atingido por um incêndio na madrugada desta quinta-feira (19)

Grades do condomínio isoladas por fita de segurança após o incêndio no Conjunto Ignêz Andreazza, na Zona Oeste do Recife (Cadu Silva/DP)

O Colégio Visão lamentou a morte dos dois irmãos, de 11 e 9 anos, vítimas de um incêndio que atingiu um apartamento no Conjunto Residencial Ignez Andreazza, no bairro de Areias, Zona Oeste do Recife, na madrugada desta quinta-feira (19).

Em nota, a instituição de ensino manifestou pesar e solidariedade à família das vítimas, em especial à colaboradora Polianna de Paula, mãe dos meninos.

“As ausências das crianças deixará um vazio imenso em nossa comunidade escolar, mas suas memórias permanecerão vivas em nossos corações”, diz o texto.

Como forma de luto, o colégio suspendeu as aulas e todas as atividades escolares e esportivas nos turnos da tarde e da noite desta quinta-feira (19).

A unidade informou ainda que permanecerá aberta para acolher estudantes que precisarem de apoio.

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Incêndio

O incêndio foi registrado por volta das 3h30. Segundo moradores, as chamas teriam começado no quarto onde estavam as crianças.

Vizinhos relataram que acordaram com gritos e com a fumaça, e tentaram conter o fogo com extintores enquanto aguardavam a chegada do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

Além das duas mortes, três pessoas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital da Restauração. Um idoso, de 78 anos, e uma mulher, de 44, seguem internados com quadro estável, enquanto um homem de 39 anos recebeu alta.

A Defesa Civil do Recife informou que o apartamento onde ocorreu o incêndio foi interditado. Apesar de danos como trincas e rachaduras, não houve comprometimento estrutural do imóvel. No apartamento abaixo, foi registrada infiltração devido à água utilizada no combate às chamas.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.