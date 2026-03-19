Incêndio no Ignez Andreazza: vizinho tentou salvar os irmãos, mas "o fogo tava muito alto"

Vizinho do apartamento que pegou fogo no Conjunto Ignez Andreazza acionou os Bombeiros e tentou resgatar os irmãos, mas o incêndio já havia se alastrado em grande proporção

Mário Caliman, morador do Conjunto Ignez Andreazza (CADU SILVA/DP)

“Tentamos colocar água em algumas pessoas para tentar entrar. Eu tentei entrar também, mas não tinha jeito, o fogo tava muito muito alto”. A afirmação é de Mário Calimann, morador do Conjunto Residencial Ignez Andreazza, sobre o incêndio que matou dois irmãos, de 9 e 11 anos, na madrugada desta quinta-feira (19).

Calimann conta que, por volta das 3h30, acordou ouvindo gritos e viu a fumaça saindo de um dos apartamentos próximos. Foi ele que acionou o Corpo de Bombeiros e o Samu.

“Eu desci e quando cheguei, a família estava falando ‘meus filhos estão lá, meus filhos estão lá. Tem duas crianças lá.’ Eu subi até o apartamento vi que realmente já estava com fogo bastante instalado, muito quente”, lembra ele.

Segundo o morador, quando os bombeiros chegaram no local, não conseguiram achar as crianças. “Pouco tempo depois, acharam elas já carbonizadas”.