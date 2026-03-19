Ignêz Andreazza: residencial no Recife onde incêndio matou irmãos é o maior da América Latina

Incêndio aconteceu em um dos 2.464 apartamento do residencial e matou dois irmãos, de 9 e 11 anos, na madrugada desta quinta (19)

Recife, PE, 25/07/2025 - CONJUNTO RESIDENCIAL IGNEZ ANDREAZZA - Imagens do Conjunto Residencial Ignez Andreazza. (Rafael Vieira)

Uma minicidade, com uma população superior a mais de 40 municípios de Pernambuco. O maior conjunto residencial da América Latina.

Assim é o Conjunto Residencial Ignêz Andreazza, em Areias, na Zona Oeste do Recife, onde aconteceu o incêndio, na madrugada desta quinta-feira (19), que matou dois irmãos em um dos seus 2.464 apartamentos.

Construído em 1983, durante a ditadura militar, o nome do conjunto homenageia a mãe do então ministro do Interior, Mário Andreazza, ligado a projetos de habitação no país.

O Ignêz Andreazza abriga cerca de 11 mil moradores, distribuídos em 2.464 apartamentos, em 176 prédios e 23 blocos.

Segundo o Censo de 2022, cerca de 40 municípios de Pernambuco têm população inferior ao número de moradores do conjunto residencial de Areias.

São 30 hectares de área e projetado por Acácio Gil Borsoi, um dos nomes mais influentes da arquitetura moderna brasileira, com o conceito de minicidade.

O espaço abriga a Escola Estadual Senador Nilo Coelho, além de quadras esportivas, campos de futebol, academia de musculação, praças, parcão e lavanderia.