Duas crianças morrem em incêndio no Conjunto Residencial Ignez Andreazza, no Recife

Segundo informações de vizinhos, as duas crianças se esconderam embaixo da cama para tentar escapar do incêndio que atingiu um apartamento no Conjunto Residencial Ignez Andreazza

Duas crianças morreram em incêndio no Conjunto Residencial Ignez Andreazza, no Recife (Reprodução/WhatsApp)

Um incêndio atingiu um apartamento no Conjunto Residencial Ignez Andreazza, na Zona Oeste do Recife, nesta quinta (19). Dois irmãos, de 11 e 9 anos, morreram no sinistro.

O incêndio começou por volta das 3h30 desta quinta. As primeiras informações dão conta de que o fogo tenha sido iniciado no quarto onde estavam as crianças.



Um vizinho, identificado como Carlos, disse que ouviu gritos de socorro e correu até o prédio. Ele também viu a fumaça branca saindo do local.



Moradores do conjunto tentaram ajudar, usando extintores de incêndio dos apartamentos e dos carros.



Quando os bombeiros chegaram, tiveram dificuldade para localizar os garotos.



A princípio, informaram que eles estavam sob a s camas. No entanto, os bombeiros disseram que eles foram achados perto da janela do apartamento, que fica no segundo andar.



Uma moradora, que se identificou como Sônia, contou que também ouviu os gritos.



"Eram gritos de adultos, que eu pensei que era briga de casal. Depois, ouvi gritos de crianças. Um vizinho entrou no apartamento. Eu fiquei com medo de desmaiar", descreveu.

O Conjunto

Considerado o maior conjunto residencial da América Latina, o Ignez Andreazza foi construído em 1983.

Ele abriga mais de 11 mil moradores distribuídos em 2.464 apartamentos em 176 prédios divididos em 23 grandes blocos residenciais.



Neoenergia



A Neoenergia emitou nota oficial, informando que está no local e só houve necessidade de desligar a rede elétrica do apartamento incendiado.



Segue a nota na íntegra:



“A Neoenergia Pernambuco informa que está com uma equipe no Residencial Ignez Andreazza com a finalidade de apoiar a ação do Corpo de Bombeiros no combate às chama do incêndio que acontece, desde a madrugada, em um dos apartamentos do condomínio. Até este momento, não foi necessário desligar a rede elétrica da localidade. Apenas a unidade consumidora envolvida no incêndio segue desligada.”