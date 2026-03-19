Incêndio no Recife : Bombeiros tiveram dificuldades para entrar no apartamento

Cinco equipes dos Bombeiros foram enviadas para o Ignez Andreazza (REPRODUÇÃO/TV)

Uma equipe interna do Residencial Ignez Andreazza, na Zona Oeste do Recife, tentou apagar o incêndio, na madrugada desta quinta-feira (19), mas não conseguiu por conta dos muitos equipamentos que eram mantidos no apartamento. A informação é do vice-síndico do condomínio, Jadson Almeida.

Segundo ele, a equipe tem treinamento de combate a incêndios. “Usamos vários extintores, mas ao chegar ao local encontramos uma cena que o morador era um tipo acumulador. Ele trabalhava com eletrônico e dificultou o acesso ao apartamento onde estavam as duas vítimas”.

“A princípio, o incêndio começou dentro do quarto das crianças mas nós não temos certeza se foi um carregador ou um celular. Não temos essa certeza ainda”, informou Jadson.

Segundo ele, o residencial tem 10 mil moradores em 2.464 apartamentos. São 176 módulos, 23 blocos e cada um deles com 14 apartamentos. O apartamento onde ocorreu o incêndio era no segundo andar. Jadson informou que no apartamento onde ocorreu o incêndio moravam seis pessoas.