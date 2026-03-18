Bombeiros buscam jovem que se afogou em açude no Barro, na Zona Oeste do Recife

De acordo com os bombeiros, o jovem, de 15 anos de idade, submergiu após mergulhar no açude, conhecido como "Rio dos Milagres"

Buscas serão retomadas nesta quinta-feira (18) (Bombeiros/divulgação)

Na tarde desta quarta-feira (18), o Corpo de Bombeiros iniciou as buscas por um adolescente de 15 anos que teria se afogado em açude localizado na BR-101 Sul, no bairro do Barro, na Zona Oeste do Recife. O jovem foi visto pela última vez submergindo no local, conhecido como "Rio dos Milagres", sem voltar à superfície.

De acordo com os Bombeiros, três viaturas foram enviadas ao local, sendo elas voltadas para as atividades de mergulho, salvamento aquático e comando operacional. A vítima ainda não foi localizada.

As buscas foram encerradas no início da noite, em razão da baixa visibilidade. A operação será retomada na manhã desta quinta-feira (19).