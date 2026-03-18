Homem que invadiu prédio da ex em área nobre do Recife é procurado e tem cartaz divulgado pela polícia: "foragido"

André Maia Oliveira, de 48 anos, invadiu o prédio da ex-companheira no Espinheiro, Zona Norte do Recife, nesta quarta (18), e fez uma ligação telefônica com ameaças a ela e a família

Qualquer informação que possa auxiliar a localização do investigado pode ser repassada, de forma anônima e segura, através da 1ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (1ª DEAM/DPMUL) (Foto: Reprodução / PCPE)

O homem que descumpriu medida protetiva e invadiu prédio de ex-companheira no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, nesta quarta-feira (18), é considerado um fugitivo pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). O nome e a foto do suspeito foram divulgados na redes sociais da corporação.

Conforme as investigações da PCPE, André Maia Oliveira, de 48 anos, é o suspeito de ter invadido prédio onde reside a sua ex-companheira, levando consigo um galão de gasolina, e efetuado diversos disparos de arma de fogo, tendo em seguida fugido do local. Segundo informações extraoficiais, mais de 20 disparos foram efetuados.

Imagens de câmeras de segurança do prédio registraram toda a ação do suspeito. A sequência de imagens começa na garagem do prédio, localizado na Rua Santo Elias. André Maia entra na garagem do imóvel, com um carro de luxo, forçando o portão.

Em seguida, ele desce do veículo com um galão com gasolina e uma pistola 380 nas mãos.

Em outro vídeo, é possível observar o momento em que o homem entra, com a arma, no hall do edifício e vai para o elevador.

André Maia chegou a fazer uma ligação telefônica com ameaças à ex-companheira e à família. Ele afirmou, na ligação, que tocaria fogo no apartamento.

“Eu tentei derrubar a porta, a gasolina está lá fora para tocar fogo nessa m** com vocês dentro para cravejar no fogo do inferno. Tu entendesse ou tu queres que eu escreva?”

Ainda na ligação, o homem disse: “Eu vou ser preso. Agora, você ou sua mãe, nem se preocupe com seu filho. Isso é uma ameaça”.

A PCPE, que investiga o caso como violência doméstica, considera o fato como “uma grave ocorrência registrada”.

Qualquer informação que possa auxiliar a localização do investigado pode ser repassada, de forma anônima e segura, através da 1ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (1ª DEAM/DPMUL) ou pelos telefones (81) 3184-3352 e (81) 9488-4161 (WhatsApp).