Bombeiros resgatam corpo no Rio Cabiparibe, nas proximidades do Derby

Vítima, do sexo masculino, ainda não foi identificada; na tarde desta quarta-feira (18) Bombeiros realizaram buscas no Rio Capibaribe

Vítima, do sexo masculino, não foi identificada (Divulgação)

No fim da tarde desta quarta-feira (18), bombeiros resgataram um corpo, do sexo masculino, do Rio Capibaribe, na altura do bairro do Derby, na área central do Recife. A corporação iniciou as buscas para atender a uma ocorrência de localização de corpo.

O homem foi localizando pela Unidade Tática de Mergulho. Após a conclusão dos procedimentos de praxe, o corpo foi repassado às autoridades competentes.