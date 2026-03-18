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Bombeiros resgatam corpo no Rio Cabiparibe, nas proximidades do Derby

Vítima, do sexo masculino, ainda não foi identificada; na tarde desta quarta-feira (18) Bombeiros realizaram buscas no Rio Capibaribe

Marília Parente

Publicado: 18/03/2026 às 19:07

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Vítima, do sexo masculino, não foi identificada/Divulgação

Vítima, do sexo masculino, não foi identificada (Divulgação)

No fim da tarde desta quarta-feira (18), bombeiros resgataram um corpo, do sexo masculino, do Rio Capibaribe, na altura do bairro do Derby, na área central do Recife. A corporação iniciou as buscas para atender a uma ocorrência de localização de corpo. 

O homem foi localizando pela Unidade Tática de Mergulho. Após a conclusão dos procedimentos de praxe, o corpo foi repassado às autoridades competentes.

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bombeiros , Capibaribe , corpo , Derby
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