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CRIME

Vídeos mostram homem entrando em prédio de ex com gasolina e arma nas mãos, em área nobre do Recife

A sequência de imagens começa na garagem do prédio, na Rua Santo Elias, na manhã desta quarta (18). Homem teria dado 20 tiros na porta do apartamento

Diario de Pernambuco

Publicado: 18/03/2026 às 14:00

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Com arma na mão, homem invadiu prédio da ex, no Recife /Redes Sociais

Com arma na mão, homem invadiu prédio da ex, no Recife (Redes Sociais )

Imagens de câmeras de segurança mostram toda a ação do homem que descumpriu medida protetiva e invadiu o prédio da ex-mulher, em uma área nobre do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, nesta quarta-feira (18).

A sequência de imagens começa na garagem do prédio, na Rua Santo Elias.

O homem, um  empresário,  entra na garagem, com um carro de luxo, forçando o portão.

Em seguida, ele desce do veículo com um galão com gasolina e uma pistola 380 nas mãos.

Em outro vídeo, é possível observar o momento em que o homem entra, com a arma, no hall do edifício e vai para o elevador.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como violência doméstica.

O homem descumpriu uma medida protetiva, invadiu o condomínio da ex-companheira e fugiu.

Essa medida foi expedida pela Justiça pernambucana há cerca de uma semana.

Segundo informações extraoficiais, o suspeito teria atirado mais de 20 vezes contra a porta da mulher, na tentativa de entrar no imóvel.

A vítima, que tem 39 anos, foi resgatada em segurança, segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), e encaminhada à Delegacia de Polícia da Mulher.

Diante da situação, os vizinhos acionaram a PM. A corporação informou, em nota, que localizou o veículo utilizado e apreendeu uma arma de fogo, mas o suspeito segue foragido.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou que foi acionado, mas não atuou na ocorrência, segundo nota.

Também por nota, a PM disse que as diligências seguem em busca do suspeito.

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Recife , violência doméstica
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