Vídeos mostram homem entrando em prédio de ex com gasolina e arma nas mãos, em área nobre do Recife

A sequência de imagens começa na garagem do prédio, na Rua Santo Elias, na manhã desta quarta (18). Homem teria dado 20 tiros na porta do apartamento

Com arma na mão, homem invadiu prédio da ex, no Recife (Redes Sociais )

Imagens de câmeras de segurança mostram toda a ação do homem que descumpriu medida protetiva e invadiu o prédio da ex-mulher, em uma área nobre do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, nesta quarta-feira (18).

A sequência de imagens começa na garagem do prédio, na Rua Santo Elias.

O homem, um empresário, entra na garagem, com um carro de luxo, forçando o portão.

Em seguida, ele desce do veículo com um galão com gasolina e uma pistola 380 nas mãos.

Em outro vídeo, é possível observar o momento em que o homem entra, com a arma, no hall do edifício e vai para o elevador.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como violência doméstica.

O homem descumpriu uma medida protetiva, invadiu o condomínio da ex-companheira e fugiu.

Essa medida foi expedida pela Justiça pernambucana há cerca de uma semana.

Segundo informações extraoficiais, o suspeito teria atirado mais de 20 vezes contra a porta da mulher, na tentativa de entrar no imóvel.

A vítima, que tem 39 anos, foi resgatada em segurança, segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), e encaminhada à Delegacia de Polícia da Mulher.

Diante da situação, os vizinhos acionaram a PM. A corporação informou, em nota, que localizou o veículo utilizado e apreendeu uma arma de fogo, mas o suspeito segue foragido.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou que foi acionado, mas não atuou na ocorrência, segundo nota.

Também por nota, a PM disse que as diligências seguem em busca do suspeito.