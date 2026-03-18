Vídeos mostram homem entrando em prédio de ex com gasolina e arma nas mãos, em área nobre do Recife
A sequência de imagens começa na garagem do prédio, na Rua Santo Elias, na manhã desta quarta (18). Homem teria dado 20 tiros na porta do apartamento
Publicado: 18/03/2026 às 14:00
Com arma na mão, homem invadiu prédio da ex, no Recife (Redes Sociais )
Imagens de câmeras de segurança mostram toda a ação do homem que descumpriu medida protetiva e invadiu o prédio da ex-mulher, em uma área nobre do Espinheiro, na Zona Norte do Recife, nesta quarta-feira (18).
A sequência de imagens começa na garagem do prédio, na Rua Santo Elias.
O homem, um empresário, entra na garagem, com um carro de luxo, forçando o portão.
Em seguida, ele desce do veículo com um galão com gasolina e uma pistola 380 nas mãos.
Em outro vídeo, é possível observar o momento em que o homem entra, com a arma, no hall do edifício e vai para o elevador.
Investigação
Segundo a Polícia Civil, o caso é investigado como violência doméstica.
O homem descumpriu uma medida protetiva, invadiu o condomínio da ex-companheira e fugiu.
Essa medida foi expedida pela Justiça pernambucana há cerca de uma semana.
Segundo informações extraoficiais, o suspeito teria atirado mais de 20 vezes contra a porta da mulher, na tentativa de entrar no imóvel.
A vítima, que tem 39 anos, foi resgatada em segurança, segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), e encaminhada à Delegacia de Polícia da Mulher.
Diante da situação, os vizinhos acionaram a PM. A corporação informou, em nota, que localizou o veículo utilizado e apreendeu uma arma de fogo, mas o suspeito segue foragido.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) confirmou que foi acionado, mas não atuou na ocorrência, segundo nota.
Também por nota, a PM disse que as diligências seguem em busca do suspeito.