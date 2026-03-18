Homem descumpre medida protetiva, invade condomínio da ex-mulher e foge, em área nobre na Zona Norte do Recife

Apesar do susto, a mulher não ficou ferida. Caso aconteceu na madrugada desta quarta (18), em um prédio no bairro o Espinheiro, na Zona Norte do Recife

1ª Delegacia da Mulher do Recife (Foto: SDS-PE)

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) investiga um caso de violência doméstica envolvendo um homem que descumpriu medida protetiva, invadiu o condomínio da ex-mulher dele e fugiu. O caso aconteceu na madrugada desta quarta (18), em um prédio no Espinheiro, na Zona Norte do Recife.

Segundo informações extraoficiais, o suspeito teria atirado mais de 20 vezes contra a porta dela, na tentativa de entrar no imóvel. A vítima, que tem 39 anos, foi resgata em segurança, segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), e encaminhada à Delegacia de Polícia da Mulher.

Conforme nota da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), o suspeito teria descumprido medida protetiva e invadido o condomínio da vítima.

Informações extra oficiais dão conta de que o homem teria avançado com o carro no portão do condomínio, entrou no prédio e atirou mais de 20 vezes contra a porta da ex-mulher dele, na intenção de entrar no imóvel.

Diante da situação, os vizinhos acionaram a PM. A corporação informou, em nota, que localizou o veículo utilizado e apreendeu uma arma de fogo, mas o suspeito segue foragido.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), confirmou que foi acionado, mas não atuou na ocorrência, segundo nota.

Também por nota, a PM disse que as diligências seguem em busca do suspeito.

