Vídeo flagra alunos brigando na frente de escola estadual em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco

A briga dos alunos aconteceu nesta terça-feira (17), em frente a ETE Aderico Alves de Vasconcelos. SEE esclareceu que nenhuma ocorrência foi registrada no interior da instituição

alunos brigam na frente de escola estadual em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco (Reprodução/Redes Sociais )

Uma briga entre dois alunos da rede estadual de ensino de Pernambuco foi registrada nesta terça-feira (17), em frente a Escola Técnica Estadual (ETE) Aderico Alves de Vasconcelos, em Goiana, na Zona da Mata Norte do estado.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver um dos estudantes efetuando socos contra o outro, que tenta se defender. Durante a confusão, os dois chegam a cair na calçada da instituição.

Nas imagens, outros alunos da instituição presenciam o momento da confusão e gravam a cena com os próprios celulares.

Adultos que estavam no local no momento da confusão conseguiram separar os dois estudantes, que seguiram rumos opostos após a briga.

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Educação (SEE) esclareceu que a confusão entre dois estudantes ocorreu fora das dependências da ETE Aderico Alves de Vasconcelos, sem qualquer ocorrência no interior da instituição.

A SEE ainda informou que gestão da escola tomou conhecimento do caso e já entrou em contato os responsáveis pelos alunos. Além disso, a pasta afirmou que a situação será acompanhada pela equipe pedagógica da ETE Aderico Alves de Vasconcelos.

“A SEE reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente interno seguro e acolhedor para toda a comunidade escolar”, finalizou a nota da secretaria.