Vídeo flagra alunos brigando na frente de escola estadual em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco
A briga dos alunos aconteceu nesta terça-feira (17), em frente a ETE Aderico Alves de Vasconcelos. SEE esclareceu que nenhuma ocorrência foi registrada no interior da instituição
Publicado: 18/03/2026 às 17:04
alunos brigam na frente de escola estadual em Goiana, na Mata Norte de Pernambuco (Reprodução/Redes Sociais )
Uma briga entre dois alunos da rede estadual de ensino de Pernambuco foi registrada nesta terça-feira (17), em frente a Escola Técnica Estadual (ETE) Aderico Alves de Vasconcelos, em Goiana, na Zona da Mata Norte do estado.
Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver um dos estudantes efetuando socos contra o outro, que tenta se defender. Durante a confusão, os dois chegam a cair na calçada da instituição.
Nas imagens, outros alunos da instituição presenciam o momento da confusão e gravam a cena com os próprios celulares.
Adultos que estavam no local no momento da confusão conseguiram separar os dois estudantes, que seguiram rumos opostos após a briga.
Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Educação (SEE) esclareceu que a confusão entre dois estudantes ocorreu fora das dependências da ETE Aderico Alves de Vasconcelos, sem qualquer ocorrência no interior da instituição.
A SEE ainda informou que gestão da escola tomou conhecimento do caso e já entrou em contato os responsáveis pelos alunos. Além disso, a pasta afirmou que a situação será acompanhada pela equipe pedagógica da ETE Aderico Alves de Vasconcelos.
“A SEE reafirma seu compromisso com a promoção de um ambiente interno seguro e acolhedor para toda a comunidade escolar”, finalizou a nota da secretaria.