Curto circuito em oficina do Metrô do Recife faz passageiros andarem pelos trilhos nesta quarta (18)

Apesar do curto circuito, a operação do Metrô do Recife foi normalizada por volta das 10h15 desta quarta (18)

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver passageiros descendo de uma das composições e andando pela via do metrô. (Foto: Reprodução / Redes sociais)

Um curto circuito na oficina da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), em Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, causou falta de energia entre as estações Werneck e Jaboatão do Metrô do Recife, nesta quarta-feira (18), e fez com que passageiros andassem sobre os trilhos da via.

Segundo a CBTU, o curto circuito aconteceu por volta das 9h. Por conta do problema elétrico, o metrô ficou operando em via singela, que é quando apenas uma das vias é utilizada pelos trens nos dois sentidos.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver passageiros descendo de uma das composições e andando pela via do metrô.

Ainda de acordo com a CBTU, por volta das 9h25, a via foi reenergizada, porém ainda com via singela no ramal Jaboatão, entre as estações Coqueiral e Jaboatão. Por volta das 10h15, todo o problema foi resolvido e o sistema voltou a operar normalmente.