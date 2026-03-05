Em audiência, sindicato denuncia descaso com Metrô do Recife: "trazer composições antigas não adianta"

Representantes dos trabalhadores do Metrô do Recife participam, nesta quinta (5), de uma audiência pública que discute a situação do sistema

Audiência pública debate situação do metrô (Rafael Vieira/DP)

Representantes dos trabalhadores do sistema metroviário participaram na manhã desta quinta-feira (5), da audiência pública para discutir a situação do Metrô do Recife e denunciar o que classificam como descaso na manutenção e nos investimentos no sistema.



A audiência acontece no Centro de Convenções, em Olinda, no Grande Recife.

Segundo Luiz Soares, presidente do Sindicato dos metroviários, a expectativa é usar o encontro para expor os problemas estruturais enfrentados pela rede e cobrar providências do Governo Federal, responsável pelo metrô.

De acordo com ele, a categoria discorda da proposta de privatização e defende que a solução para a crise do sistema passa pela recuperação completa da infraestrutura.

“Hoje a gente está aqui para participar dessa audiência e denunciar o descaso que tem com o metrô do Recife. A gente entende que não é a privatização que vai resolver a situação. É necessário recuperar o sistema”, afirmou.

Ainda segundo o representante, trazer composições antigas não resolveria os problemas enfrentados pelo sistema. Ele defende a compra de novos trens e investimentos na infraestrutura da rede.

“A gente vem denunciando esse descaso. Precisamos comprar composições novas e recuperar o sistema. Apresentamos um plano emergencial, mas até agora não fomos atendidos nem pela empresa nem pelo governo federal”, disse.

Entre os principais problemas apontados estão falhas na rede aérea, trilhos danificados e subestações deterioradas, além da necessidade de melhorias nas estações.

“A gente precisa recuperar a rede aérea, as vias que estão com trilhos quebrados e as subestações que estão deterioradas. As estações também precisam ser recuperadas. É todo um processo de recuperação do sistema”, afirmou.

O sindicalista também destacou que os próprios trabalhadores teriam capacidade técnica para participar da recuperação da rede.

“Esse é o momento de fazer as denúncias e mostrar que o governo federal é responsável pelo sistema. Se ele está nessa situação, é culpa dele”, declarou.

Ele também mencionou um descarrilamento registrado ocorrido nesta quarta (4), apontando o episódio como consequência da falta de investimentos.

“Ontem teve um descarrilamento. Isso é falta de compromisso do governo federal com a verba de custeio e investimento”, concluiu.

