Chegada de novos trens para Metrô do Recife tem prazo adiado

CBTU justifica readequação do cronograma por questões operacionais em Belo Horizonte e trâmites de doação em Porto Alegre; previsão inicial era para fevereiro.

O Metrô do Recife, no bairro de São José (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Ao contrário do que foi anunciado inicialmente, os dois primeiros trens adquiridos para reforçar a frota do Metrô do Recife chegarão apenas entre o final de março e o início de abril. A nova previsão foi confirmada pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), em nota enviada ao Diario de Pernambuco.

A chegada dos trens seminovos está prevista no acordo de cooperação técnica para a concessão do serviço à iniciativa privada. Após esse processo, a concessão será regulada e fiscalizada pelo estado.

O cronograma original havia sido anunciado em 16 de janeiro, durante visita técnica à Estação Central. Na ocasião, o ministro das Cidades, Jader Filho, e a governadora Raquel Lyra detalharam a aquisição emergencial de 11 trens seminovos: seis viriam de Minas Gerais, com previsão inicial de chegada em fevereiro, e cinco de Porto Alegre, com entrega final para junho deste ano.

A CBTU afirmou que “tratativas administrativas e operacionais estão em andamento”. No caso das composições que virão de Belo Horizonte, a estatal explicou que houve a necessidade de readequar o cronograma por conta da dinâmica operacional vinculada à entrada em circulação dos novos trens no sistema mineiro.

“Logo após essa etapa indispensável, os trens serão transferidos para o Recife. Desta forma, o transporte do primeiro trem foi reprogramado para o período entre o final de março e o início de abril”, disse a CBTU.

Já em relação aos cinco trens que virão de Porto Alegre, a Companhia declarou que as “tratativas envolvem a formalização de doação das composições”. Assim, o cronograma de entrega da estatal prevê a chegada do primeiro trem gaúcho também entre março e abril.

Segundo a CBTU, as entregas dos 9 trens restantes, sendo cinco de BH e quatro de Porto Alegre, estão previstas para ocorrer no segundo semestre deste ano.

“Enfatizamos que essa é uma medida transitória e estratégica, adotada para possibilitar a chegada dos novos trens que só serão adquiridos após a conclusão do processo de concessão do Metrô do Recife, com prazo de chegada da primeira unidade de trem previsto para após três anos da assinatura do contrato de compra”, declarou a estatal.

Também por meio de nota, a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco afirmou que o atraso na chegada dos novos trens “está relacionado a fatores operacionais e logísticos do processo de aquisição”. Também declarou que a aquisição tem caráter emergencial, “evitando o colapso da operação do metrô e assegurando a continuidade do serviço e a segurança dos usuários”.

Por fim, disse que além da compra dos 11 trens, “serão realizados investimentos de R$ 4 bilhões na plena requalificação do metrô, envolvendo a compra de novos trens e a requalificação do sistema metroviário”.

Intervenções

No Acordo de Cooperação Técnica, firmado entre o governo federal e o Governo de Pernambuco, em dezembro de 2025, estão previstos a aquisição de 18 trens novos, quatro Veículos Leves sobre Trilhos (VLTs) e a reforma das 37 estações do sistema.

Mobilidade

Durante visita a Estação Recife, em janeiro deste ano, a governadora Raquel Lyra declarou que Recife “é uma das piores cidades do mundo em mobilidade”. De acordo com ela, sua gestão “colocou luz para poder encontrar soluções e caminhos para que investimentos pudessem acontecer e a gente poder ter transporte de qualidade”.

“As pessoas para ir e vir de sua casa para o trabalho, o trabalho para casa, para escola, para faculdade, demoram 2h30, 3 horas, para ir e para voltar. O que a gente quer permitir é que as pessoas possam ter direito a ficar mais com suas famílias”, declarou.

De acordo com Jader Filho, melhorar a qualidade do transporte na Região Metropolitana do Recife é um compromisso em nome do Presidente Lula, de seu nome como titular da pasta das Cidades e da governadora Raquel Lyra.

Confira as notas completas da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco e da CBTU

Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco

A Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura de Pernambuco esclarece que a chegada dos novos trens destinados ao Metrô do Recife a partir de março/2026 está relacionada a fatores operacionais e logísticos do processo de aquisição, que está sendo realizada via CBTU, conforme Acordo de Cooperação firmado entre Governo do Estado de Pernambuco e Governo Federal.

Trata-se da aquisição de 11 trens operacionais e em funcionamento em sistemas nos sistemas de metrô de BH e Porto Alegre, avaliados pela equipe técnica da CBTU, que irão garantir maior estabilidade e continuidade dos serviços no atendimento à população da Região Metropolitana do Recife. A compra dos trens tem o objetivo de assegurar em caráter emergencial condições adequadas de operação e funcionamento do sistema, evitando o colapso da operação do metrô e assegurando a continuidade do serviço e a segurança dos usuários.

Importante notar que esse é um investimento de natureza emergencial. Além dele, serão realizados investimentos de R$ 4 bilhões na plena requalificação do metrô, envolvendo a compra de novos trens e a requalificação do sistema metroviário, dentro de um modelo de operação que se encontra em consulta pública desde o dia 12 de fevereiro, com licitação prevista para o segundo semestre/2026.

Esse processo faz parte do pacote de investimentos anunciado a partir da parceria entre o Governo Federal e o Governo de Pernambuco. As ações terão um conjunto de melhorias estruturais no sistema metroviário, ampliação da capacidade e garantindo mais segurança aos serviços

Nota da CBTU

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informa que tem atuado de forma integrada com o Governo do Estado de Pernambuco, com o Ministério das Cidades e com as operadoras (Metrô BH e Trensurb) envolvidas no processo, a fim de garantir a recomposição e o reforço da frota de material rodante do Sistema de Trens Urbanos do Recife e Região Metropolitana.

No que se refere aos seis trens provenientes de Belo Horizonte e aos cinco trens oriundos de Porto Alegre, a CBTU esclarece que as tratativas administrativas e operacionais estão em andamento. No caso dos trens de Belo Horizonte, houve a necessidade de readequação do cronograma inicialmente previsto, em razão da dinâmica operacional vinculada à entrada em circulação dos novos trens no metrô do estado. Logo após essa etapa indispensável, os trens serão transferidos para o Recife. Desta forma, o transporte do primeiro trem foi reprogramado para o período entre o final de março e o início de abril. As demais entregas estão previstas de julho a dezembro de 2026.

Em relação aos trens oriundos de Porto Alegre, as tratativas envolvem a formalização de doação das composições. A CBTU, juntamente com a Trensurb e com o Ministério das Cidades, desde o segundo semestre de 2025, tem trabalhado para viabilizar os atos administrativos, o recebimento dos recursos necessários para a cobertura dos serviços correlatos ao transporte e a transferência dos ativos. O cronograma de entrega também está com previsão de chegada do primeiro trem para o período entre março e abril. Os próximos trens serão entregues no período de julho a dezembro de 2026.

É importante ressaltar que a expectativa técnica é de que essas composições apresentem confiabilidade operacional adequada para, aproximadamente, 300 mil quilômetros de uso, o que corresponde, nas condições médias de operação do sistema, cerca de seis anos de operação comercial. Enfatizamos que essa é uma medida transitória e estratégica, adotada para possibilitar a chegada dos novos trens que só serão adquiridos após a conclusão do processo de concessão do Metrô do Recife, com prazo de chegada da primeira unidade de trem previsto para após três anos da assinatura do contrato de compra.

A CBTU reforça que todas as etapas do processo seguem rigorosos critérios técnicos e operacionais -- tendo em vista a complexidade envolvida na operação, pois trata-se de trens advindos de outros sistemas que serão adequados para operar em Recife--, trâmites legais e, principalmente, da segurança. Ressaltamos que, em horário de pico, cada trem transporta, por viagem, 1200 pessoas. Portanto, a Companhia reafirma o compromisso com os usuários em ofertar primordialmente segurança, eficiência e confiabilidade para a população da Região Metropolitana do Recife.