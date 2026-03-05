Trem descarrilha na Linha Centro e afeta operação do Metrô do Recife nesta quinta-feira (5)

O descarrilhamento aconteceu na noite desta quarta-feira (04), próximo a estação Recife. Parte da Linha Centro está operando em via singela

Passageiros registraram problema em trem na noite de quarta (4) (Reprodução: Redes Sociais )

Um descarrilamento de um trem perto da Estação Recife, na noite de quarta-feira (04), afetou a operação do Metrô na manhã desta quinta (5).

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a compiosição foi retirada da Linha Centro, que está operando em via singela entre a estação Recife e a Ipiranga. Técnicos ainda avaliam os estragos nos trilhos.

A Linha Sul também chegou a ser atingida com o descarrilhamento na manhã desta quinta (5), pois veículos da manutenção estavam atuando nos trilhos entre as estações Joana Bezerra e Recife. Porém, de acordo com a CBTU, a operação foi normalizada às 8h44, com o encerramento do trem pendular, que estava levando passageiros da estação Largo da Paz até a estação Recife.

Conforme informou a CBTU, o descarrilhamento aconteceu na Linha Centro, por volta das 19h25 de quarta (04), próximo à estação Recife. Após o ocorrido, que não deixou feridos, os passageiros tiveram que descer dos vagões e caminhar pelos trilhos.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, passageiros relatam que o barulho provocado pelo descarrilhamento fez com que muitos entrassem em desespero no momento do ocorrido.

Após a saída dos passageiros dos trilhos na noite, a operação voltou a acontecer por volta das 20h10, com os trens circulando de Recife até Ipiranga em via singela até o final da operação comercial às 23h.

Com isso, a Linha Centro está funcionando normalmente até a estação Ipiranga. A partir daí, a operação acontece em via singela, algo que pode ocasionar atrasos nas viagens.