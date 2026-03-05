Contrato de concessão do Metrô do Recife deve ser assinado no 1º trimestre de 2027, diz estado

A informação foi repassada, nesta quinta (5), pelo secretário estadual de projetos estratégicos, Rodrigo Ribeiro, em audiência pública realizada em Olinda

Audiência pública da concessão do Metrô do Recife - Secretário de Projetos Estratégicos do Estado, Rodrigo Ribeiro (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A concessão do Metrô do Recife deve ter o contrato assinado no primeiro trimestre de 2027.

A previsão foi apresentada nesta quinta-feira (5) pelo secretário estadual de projetos estratégicos, Rodrigo Ribeiro.

Segundo o secretário, o projeto ainda está em fase de discussão pública e poderá passar por ajustes a partir das contribuições apresentadas por representantes da sociedade, trabalhadores e usuários do transporte.

“É um momento em que abrimos a oportunidade para a população contribuir e a gente conseguir lançar um projeto que atenda na maior plenitude às necessidades do povo pernambucano”, afirmou.

Após essa etapa, o modelo de concessão será analisado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE) e pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Em seguida, o projeto seguirá para leilão na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, onde será definida a empresa concessionária responsável pela operação do sistema.

De acordo com Rodrigo Ribeiro, a previsão é de que o contrato seja assinado no início de 2027. Mesmo após a assinatura, ainda haverá um período de transição antes da mudança definitiva na gestão.

“A previsão de assinatura do contrato de concessão está para o primeiro trimestre de 2027. Após a assinatura, a gente tem ainda um período de seis meses de gestão da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), mantendo-se ainda sob a gestão da companhia. Depois começa uma fase de transição”, explicou.

Nesse período, o governo estadual passará a atuar junto com a concessionária e o governo federal no processo de transferência da operação. Segundo o secretário, o Estado só deve assumir parte da gestão a partir do segundo semestre de 2027.

O projeto prevê ainda um aporte de aproximadamente R$ 4 bilhões por parte do governo federal para a requalificação do sistema metroviário.

“O governo federal deve fazer um aporte de 4 bilhões de reais para que a gente faça a requalificação de todo o sistema metroviário, com trens novos, requalificação das estações, troca de dormentes e melhorias na infraestrutura”, disse.

Enquanto os investimentos estruturais não são realizados, a operação do sistema deve receber reforço emergencial com a chegada de trens usados para ampliar a capacidade de funcionamento do serviço.

O secretário também destacou que há garantia do governo federal de preservação dos empregos dos trabalhadores do metrô durante o processo de concessão.

“O governo federal tem garantido que serão preservados os empregos, e esse tem sido um pedido recorrente da governadora junto ao presidente”, afirmou.