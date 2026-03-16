Polícia leva suspeito de ataque a escola em Barreiros para outra cidade

Adolescente suspeito de ferir três colegas de turma foi transferido para delegacia de outra cidade por questão de segurança

Adolescente foi apreendido logo após ataque a escola em Barreiros (Reprodução de vídeos)

O adolescente suspeito de ferir a golpes de faca três colegas de turma em uma escola estadual em Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco, foi apreendido pela Polícia Militar logo após o ataque, no começo da manhã desta segunda-feira (16).

Autuado na delegacia local, ele foi levado para outra cidade por questão de segurança.

O delegado do município contou que, conforme os primeiros relatos colhidos, o ataque do adolescente não tem relação “com crime de ódio ligado às redes sociais”.

Em nota oficial, a Secretaria de Defesa Social (SDS) se pronunciou sobre o ataque do adolescente em escola estadual, em Barreiros.

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que apreendeu um menor por ato infracional análogo à tentativa de homicídio, no município de Barreiros, nesta segunda-feira (16).

No início da manhã, a Polícia Militar, por meio da 10ª CIPM, foi acionada após informações de uma ocorrência numa unidade escolar, localizada no bairro dos Lotes, onde um adolescente teria ferido três alunas com uma faca.

Ao chegar ao local, os policiais militares prestaram apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), responsável pelo socorro das vítimas. O menor foi contido por funcionários da unidade escolar e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia, na presença dos responsáveis legais e do Conselho Tutelar, para a adoção das medidas cabíveis.

A Polícia Militar também reforçou o policiamento na unidade escolar e na Delegacia da cidade."