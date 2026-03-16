Vídeos mostram o momento seguinte ao ataque a faca na escola em Barreiros, na Mata Sul

Imagens mostram a chegada da Polícia Militar e do Samu à Escola de Referência em Ensino Fundamental Cristiano Barbosa e Silva logo após um aluno atingir três colegas de turma com uma faca

Ambulância do Samu e viatura da PM chegando à escola em Barreiros após ataque (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

Vídeos que circulam em redes sociais mostram a confusão em frente à Escola Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco, pouco depois do ataque a faca que envolveu quatro alunos adolescentes.

As imagens mostram a chegada de viaturas da Polícia Militar e do Samu para atendimento.

Em frente à Escola de Referência em Ensino Fundamental Cristiano Barbosa e Silva, e na calçada, mães e pais aguardam a saída dos filhos, com o cancelamento das aulas.

Outros vídeos registram a ambulância do Samu partindo em velocidade para levar uma das vítimas ao Hospital Jailton Messias de Souza Albuquerque.

Segundo informações extra-oficiais, um aluno, de 14 anos, havia atacado colegas de turma com uma faca, no início da primeira aula desta segunda-feira.

O Samu, a princípio, confirmou que prestou atendimento a duas alunas.

Uma terceira adolescente teria sido atingida, conforme o pronunciamento da governadora Raquel Lyra sobre o caso.



