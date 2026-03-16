Alunas são esfaqueadas em ataque a escola estadual em Barreiros, Mata Sul de Pernambuco
Segundo o Samu, uma das alunas foi levada para o Hospital Jailton Messias De Souza Albuquerque. Ataque aconteceu na Escola de Referência em Ensino Fundamental Cristiano Barbosa e Silva
Publicado: 16/03/2026 às 09:57
Polícia Militar apreendeu adolescente acusado de esfaquear alunas em Barreiros (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)
Três adolescentes foram vítimas de um ataque a faca na Escola de Referência em Ensino Fundamental Cristiano Barbosa e Silva, localizada em Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (16).
De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma das alunas, que não teve a idade divulgada, foi levada para o Hospital Jailton Messias De Souza Albuquerque, no município.
Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas. O Diario de Pernambuco entrou em contato com o hospital, mas não obteve retorno.
Segundo informações extraoficiais, o autor do ataque é um aluno da escola, que não teve a idade revelada. O crime aconteceu dentro de uma sala de aula, momentos antes do início das atividades educacionais.
Em vídeo que circulam nas redes sociais, é possível ver uma pessoa encapuzada sendo conduzida por agentes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) a uma viatura da corporação.
A reportagem também procurou a escola, a Polícia Militar e a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e aguarda retorno.
[Esta matéria está em atualização]