Alunas são esfaqueadas em ataque a escola estadual em Barreiros, Mata Sul de Pernambuco

Segundo o Samu, uma das alunas foi levada para o Hospital Jailton Messias De Souza Albuquerque. Ataque aconteceu na Escola de Referência em Ensino Fundamental Cristiano Barbosa e Silva

Polícia Militar apreendeu adolescente acusado de esfaquear alunas em Barreiros (REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

Três adolescentes foram vítimas de um ataque a faca na Escola de Referência em Ensino Fundamental Cristiano Barbosa e Silva, localizada em Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco, na manhã desta segunda-feira (16).

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma das alunas, que não teve a idade divulgada, foi levada para o Hospital Jailton Messias De Souza Albuquerque, no município.

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas. O Diario de Pernambuco entrou em contato com o hospital, mas não obteve retorno.

Segundo informações extraoficiais, o autor do ataque é um aluno da escola, que não teve a idade revelada. O crime aconteceu dentro de uma sala de aula, momentos antes do início das atividades educacionais.

Em vídeo que circulam nas redes sociais, é possível ver uma pessoa encapuzada sendo conduzida por agentes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) a uma viatura da corporação.

A reportagem também procurou a escola, a Polícia Militar e a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) e aguarda retorno.

[Esta matéria está em atualização]