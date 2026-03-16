Raquel Lyra se pronuncia sobre ataque a escola estadual em Barreiros e confirma uma 3ª vítima

Segundo a governadora Raquel Lyra, "a situação está sob controle e as vítimas estão fora de perigo"

Segundo o posicionamento da governadora, divulgado nas suas redes sociais nesta segunda-feira (16), "a situação está sob controle e as vítimas estão fora de perigo". (Foto: Francisco Silva/DP Foto)

A governadora de Pernambuco Raquel Lyra se pronunciou sobre o ataque com faca dentro da Escola de Referência em Ensino Fundamental Cristiano Barbosa e Silva, localizada em Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco, e afirmou que três adolescentes ficaram feridos na ação.

Segundo o posicionamento da governadora, divulgado nas suas redes sociais nesta segunda-feira (16), “a situação está sob controle e as vítimas estão fora de perigo”.

“Estou acompanhando as ações da polícia no triste episódio envolvendo 4 adolescentes, sendo 3 delas vítimas de violência dentro de uma escola estadual de Barreiros, na Mata Sul. Neste momento, a situação está sob controle e as vítimas estão fora de perigo. Em Pernambuco, escola é lugar de paz e de construção do nosso lugar do mundo. Jamais de violência”, afirmou na nota.

O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (16), na Escola de Referência em Ensino Fundamental Cristiano Barbosa e Silva, localizada em Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco.

Segundo informações extraoficiais, o ataque foi praticado por um aluno da escola, que não teve a idade revelada. O caso aconteceu dentro da sala de aula, momentos antes do início das atividades educacionais.

Apesar da governadora afirmar que o caso deixou três vítimas, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) afirma, até o momento, que foram atendidas duas alunas, sendo uma de 14 anos e outra que não teve a idade informada. Ambas foram levadas para o Hospital Jailton Messias De Souza Albuquerque, localizado no município.

A reportagem do Diario de Pernambuco entrou em contato com o hospital municipal, mas não obteve retorno.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver uma pessoa encapuzada sendo conduzida por agentes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) de uma viatura da corporação. Segundo informações extraoficiais, o adolescente que praticou o ataque está detido na Delegacia de Barreiros.

O Diario de Pernambuco também procurou a Escola de Referência em Ensino Fundamental Cristiano Barbosa e Silva, a PMPE e a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) para saber mais detalhes sobre o caso, mas também não obteve retorno.