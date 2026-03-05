Adolescente de 17 anos é esfaqueado dentro de escola em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco
O adolescente foi esfaqueado com um punhal nesta quarta (4), dentro da escola Estadual Methodio de Godoy Lima, no bairro Raimunda da Conceição, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco
Um adolescente de 17 anos foi esfaqueado dentro do Colégio Estadual Methodio de Godoy Lima nesta quarta-feira (4), no bairro Raimunda da Conceição em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Segundo as informações, o suspeito seria um outro estudante de 16 anos.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para verificar uma denúncia de agressão dentro da unidade de ensino. No local, os policiais foram informados por funcionários que a vítima já havia sido levada ao Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam).
Conforme o boletim de ocorrência, o estudante teria discutido com outro aluno dias antes.
Nesta quarta (4), o suspeito, de 16 anos, teria se aproximado da vítima no refeitório. Em seguida, sacou um punhal e tentado atingi-la na região do abdômen.
O adolescente conseguiu se defender colocando o braço à frente do corpo, onde recebeu os golpes.
Após o ataque, o suspeito fugiu da escola e não foi localizado.
A Polícia Militar realizou buscas, mas sem sucesso. Ainda conforme a PM, câmeras de segurança da unidade registraram o momento da ação.
A vítima e a mãe foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para adoção das medidas cabíveis.
o que diz a Secretária de Educação do Estado de Pernambuco (SEE)
Em nota, a Secretaria Estadual de Educação de Pernambuco (SEE) informou que, diante do episódio ocorrido, a gestão escolar adotou imediatamente todas as medidas necessárias para garantir o atendimento e a segurança dos envolvidos.
Assim que tomou conhecimento da situação, a escola acionou a Polícia Militar e prestou apoio no socorro do estudante ferido, que foi encaminhado a um hospital da região. O aluno já teve alta.
A gestão escolar também manteve diálogo com o estudante vítima e seus familiares, assim como com os familiares do aluno envolvido na agressão, oferecendo o acompanhamento necessário e adotando as providências cabíveis no âmbito escolar.
A SEE esclarece ainda que o desentendimento entre os estudantes teve origem em uma situação externa ao ambiente escolar.
A pasta lamenta profundamente o ocorrido e reforça que não compactua com qualquer forma de violência no ambiente escolar. A escola permanece à disposição da Polícia Civil para colaborar com as investigações.
Vale ressaltar que a SEE desenvolve, de forma permanente, ações voltadas à promoção da cultura de paz nas escolas, com iniciativas de mediação de conflitos e atividades educativas que incentivam o respeito, o diálogo e a convivência saudável entre os estudantes.
A Secretaria de Defesa Social (SDS) informa que o autor da agressão, até o momento, não foi localizado. As investigações foram iniciadas e seguem sob a responsabilidade da 177ª Delegacia de Polícia de Serra Talhada.