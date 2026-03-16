Jovem esfaqueado e menina morta: veja outros casos de agressões em escolas no estado

No começo deste mês, jovem foi esfaqueado em escola estadual no Sertão. No ano passado, garota de 11 anos foi espancada e morreu, na mesma região

Alícia foi espancada no banheiro da escola (Foto: Reprodução)

No dia 5 deste mês, um adolescente de 17 anos foi esfaqueado dentro de uma escola no Sertão pernambucano.

O caso aconteceu em no Colégio Estadual Methodio de Godoy Lima, em Serra Talhada.

Segundo as informações, o suspeito foi outro estudante de 16 anos.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para verificar uma denúncia de agressão dentro da unidade de ensino.

Conforme o boletim de ocorrência, o estudante teria discutido com outro aluno dias antes.

Como foi

Ainda segundo informações, o suspeito, de 16 anos teria se aproximado da vítima no refeitório. Em seguida, sacou um punhal e tentado atingi-la na região do abdômen.

O adolescente conseguiu se defender colocando o braço à frente do corpo, onde recebeu os golpes. O agressor fugiu.

A Polícia Militar realizou buscas, mas sem sucesso. Ainda conforme a PM, câmeras de segurança da unidade registraram o momento da ação.

A vítima e a mãe foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para adoção das medidas cabíveis.

Espancamento e morte

Em setembro do ano passado, uma garota de 11 anos morreu depois de ser atacada em uma escola em Belém do São Francisco, no Sertão.

Segundo relatos, Alícia Valentina levou um empurrão, caiu e bateu a cabeça, na Escola Municipal Tia Zita.



Em estado grave, ela teve que ser transferida para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, onde morreu dias depois.

Ainda segundo informações, o crime teria sido cometido depois que a garota se negou a ”ficar” com um colega, que queria ter um relacionamento com ela.