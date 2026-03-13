Após incêndio, funcionários do Shopping Recife relatam apreensão e dúvidas: "Fiquei sabendo quando cheguei"

Uma loja de eletrodomésticos no primeiro andar do Shopping Recife, na Zona Sul do Recife, foi atingida por um incêndio na madrugada desta sexta (13). Funcionários e moradores da localidade foram pegos de surpresa com inatividade do centro comercial

Funcionários aguardaram informações sobre retorno das atividades no Shopping Recife após incêndio dentro de uma loja na madrugada desta sexta (13) (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O clima de dúvidas foi unânime entre trabalhadores que atuam em serviços e lojas do Shopping Recife, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital, na manhã desta sexta (13). Horas depois do início do incêndio em um estabelecimento de venda de eletrodomésticos, o centro comercial ainda permanecia fechado.

Dentro dos limites do Shopping, uma imagem comum se multiplicava por volta das 9h, horário de praxe de abertura da atividade do centro. Grupos se abrigavam em pontos de sombra, aguardando alguma resposta sobre o que estava acontecendo.

O Diario conversou com alguns trabalhadores que estavam no local. Segundo os relatos, muitos deles foram pegos de surpresa ao chegarem para o expediente, e se depararam com dificuldades até para acessar o pátio do Shopping. Sem informações, o jeito foi aguardar.

Uma dessas pessoas foi Jaqueline Pedrosa, de 54 anos. Ela trabalha na equipe de limpeza e conversou com a equipe de reportagem.

“A gente (da limpeza) foi acionado para chegar mais cedo. Não pra atuar, porque não podia entrar. Pediram para chegar o mais cedo possível. Só fiquei sabendo o que estava acontecendo com mais detalhes quando cheguei, porque eu já vi a fumaça no topo. Não foi repassado mais nada sobre a previsão de entrar, vamos ficar aqui até segunda ordem”, compartilhou.

Por volta da 10h30, ainda sem previsão de liberação das atividades, alguns trabalhadores começaram a sair de dentro do pátio do Shopping. A determinação, segundo a comunicação do centro comercial só deverá acontecer após uma vistoria da Defesa Civil do Recife, para avaliar a sitação das estruturas e possíveis riscos.

Na Comunidade do Entra a Pulso, ao lado do Shopping Recife, alguns moradores também conversaram com o Diario. Muitos estranharam a situação ao ver a fumaça no horizonte, mas não relataram que o cheiro chegou às residências ou movimentação intensa de sirenes ou bombeiros.

De acordo com as pessoas que moram na localidade, apenas depois do amanhecer chegaram as primeiras informações da situação no shopping.

Conforme apurações do Diario, por volta das 12h15 poucos trabalhadores estavam nos arredores do shopping.

Vistoria e liberação

A Defesa Civil do Recife informou, por meio de nota, que só realizará a vistoria após o trabalho de rescaldo ainda estava sendo feito pelos Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). “Os técnicos retornarão após a liberação da área pelos Bombeiros”.

Relembre

Na madrugada desta sexta (13), um incêndio atingiu uma loja de eletrodomésticos situada no primeiro andar do Shopping Recife, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que foi acionado por volta das 2h30.

Seis pessoas foram atendidas pelo Samu e bombeiros e “passam bem”, segundo a administração do centro de compras.

A Defesa Civil do Recife vai ter que esperar o fim do rescaldo realizado pelos bombeiros para fazer a vistoria na estrutura do shopping.