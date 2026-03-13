Incêndio no Shopping Recife: bombeiros fazem buscas por "possíveis vítimas"

Por meio de nota, a corporação informou que funcionários precisaram ser retirados do local pelos brigadistas do shopping por causa da fumaça, na madrugada desta sexta (13)

Fumaça foi registrada saindo pelo telhado do Shopping Recife (Redes Sociais )

O Corpo de Bombeiros informou, por meio de nota divulgada às 9h, que estava realizando buscas por possíveis vítimas no Shopping Recife, na Zona Sul, nesta sexta (13).

Uma loja de eletrodomésticos foi atingida por um incêndio de madrugada.

Por meio da nota, a corporação informou que funcionários precisaram ser retirados do local pelos brigadistas do shopping por causa da fumaça.

“Uma vítima foi conduzida por equipes do Corpo de Bombeiros a uma unidade hospitalar após apresentar sintomas de inalação de fumaça e outras duas foram socorridas pelo Samu”, disse a nota.

O Samu informou, por meio do boletim repassado para a imprensa, que ao menos seis pessoas tinham sido atendidas pelas suas equipes e pelos bombeiros.

Ao todo, 10 viaturas dos bombeiros foram acionadas. A corporação disse que adotou “as medidas de segurança necessárias”.

Até as 9h, equipes seguiam combatendo focos de incêndio.

Imagens postadas em redes sociais mostram a fumaça saindo do telhado do shopping.

Em uma das entradas do centro de compras, era possível observar uma fumaça escura.

O shopping não abriu as portas e não há previsão do horário de funcionamento nesta sexta, segundo a administração.